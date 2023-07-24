مرتزقة الاحتلال  تختطف 9 مواطنين وتطالب بفدية للإفراج عنهم

افاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة ، بقيام مرتزقة ما يسمون" مكافحة الإرهاب " التابعين للاحتلال التركي بمداهمة حي تل أبيض الشرقي ضمن مدينة كري سبي المحتلة، واختطفوا على أثرها 9 مواطنين.

المصدر ذكر أسماء المختطفين وهم كلاً من " مؤيد الخلف، ومنير الخلف، وجاسم العرب، وعيسى الموسى، وعبد الستار الدخيل، وابراهيم العمير، وعجيل حليبي، وسعدون العاشج، وإبراهيم الخليل".

وبين المصدر بأن المختطفين نقلوا إلى ما يسمى مقر" مكافحة الإرهاب" بالمقاطعة المحتلة.

وبحسب المصدر فأن متزعم ما يسمى" مكافحة الإرهاب" المدعو أبو ربيع الأدلبي طلب من ذوي المختطفين ١٠٠٠ دولار أمريكي، عن كل مختطف لقاء الإفراج عنه.

هذا وتعيش مقاطعة كري سبي المحتلة حالة من الفوضى والفلتان الأمني منذ احتلال تركيا ومرتزقتها لها عقب عدواناً شنته على مناطق شمال وشرق سوريا في ٩ تشرين الأول من العام ٢٠١٩، واطلقت يد مرتزقتها لارتكاب أبشع الجرائم بحق من تبقى من سكانها الأصليين من سلب الممتلكات والخطف والابتزاز المالي وغيرها.

(سـ)

ANHA