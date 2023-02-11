مركز الدفاع الشعبي: سنستجيب لدعوة منظومة المجتمع الكردستاني بشأن وقف العمليات العسكرية- تم التحديث

أصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) اليوم السبت، بياناً كتابيّاً، كشفت فيه استجابتها لدعوة منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) إلى وقف العمليات العسكريّة.

وجاء في نصّ البيان:

"شكّل الزلزال الذي وقع في الـ 6 من شباط الجاري والذي كان مركزه بازارجق كارثةً كبيرة. وقد ألحق هذا الزلزال أضراراً هائلة بشعبنا وتسبّب بوقوع العديد من الضحايا، حيث فقد عشرات الآلاف من الكرد، الأتراك والعرب حياتهم، فيما لا يزال عشرات الآلاف تحت الأنقاض في انتظار أنّ يتمّ إنقاذهم. إنّ معاناة وألم شعبنا في هذه الأيام الأليمة كبير جدّاً. ونحن نتعاطف مع شعبنا وندعو بالرحمة لجميع الضحايا ونقدّم تعازينا لذويهم ونتمنّى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

إنّ العمل على تخفيف معاناة شعبنا وتضميد جراحهم واجبٌ إنسانيّ ووجدانيّ وأخلاقيّ عظيم. إنّ الحذر، العناية وتعزيز الدعم والتيسير والصفح هو من أعظم نهجٍ في هذه الأيام الصعبة. ونحن نرغب بدعم هذا. على جميع قواتنا في الحماية الجوهريّة والمؤسسات الوطنيّة دعم الشعب والاستنفار لمساعدتهم. ولاسيما نجدة المناطق التي لم يصل إليها أحد والمناطق البريّة المهملة والقرى فوراً. فهذا يعدّ أهمّ واجبٍ إنسانيّ ووطنيّ في هذه المرحلة. وعلى هذا الأساس ننضمّ لدعوة الرفيق جميل بايك التي وجّهها باسم الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذيّة لمنظومة المجتمع الكردستاني وسنقوم بكل ما يلزم للالتزام بذلك عمليّاً على الأرض.

وفي هذا السياق؛ ندعو جميع الكريلا، المقاتلين ووحداتنا في الحماية الجوهريّة إلى: في سياق الدعوة التي وجّهتها رئاستنا المشتركة؛ يجب إيقاف جميع المخططات والعمليات الجارية في المدن، وعدم القيام بأي عمليات أو أنشطة ما لم تقم قوات دولة الاحتلال التركي بالهجوم على قواتنا في التحصينات بريّاً. يتوجّب على جميع قواتنا في الدفاع المشروع الالتزام بتنفيذ هذا الأمر حتّى إشعارٍ آخر.

من المعروف أنّ نظام حزبي العدالة والتنميّة والحركة القومية يقوم منذ سنوات بإهدار وإنفاق جميع الموارد الطبيعيّة في تركيا في سياق سياسات الإبادة في كردستان، والتخطيط لشنّ هجماتٍ كبيرة على قواتنا في حركة التحرّر الكردستانيّة وعلى شعبنا وجميع مؤسساته. كما إنّ هذه الحكومة تقوم بإغناء مواليه ومؤيّديه بطرق مختلفة، ولأنّها لا تنفق أي شيء على حياة الأهالي وسلامتهم ولا تنظّم مؤسسات البنية التحتيّة، يعيش شعبنا اليوم هذه الألم الكبير. الخسارة كبيرة. لذا هناك حاجة إلى الدعم والتعاون الاجتماعي. وفي هذا السياق؛ نعلن باحترام أنّنا سنفي بمسؤولياتنا وفقاً للقرار والتوجيه السياسي لشعبنا وثورتنا".

(ر)