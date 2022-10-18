مركز الدفاع الشعبي ينشر سجل 17 مقاتل ومقاتلة من الكريلا استشهدوا خلال الهجمات الكيماويّة التركيّة

أصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً حول مقاتلي ومقاتلات الكريلا الذين استشهدوا في الهجمات الكيماوية للاحتلال التركي. جاء في نصه:

"تنتهك الدولة التركية المستبدة بقيادة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المشكلان لحكومة الحرب الخاصة، في هجماتها الاحتلالية على باشور كردستان، القوانين الدوليّة، وترتكب جرائم الحرب. إذ تمارس إرهاباً بحقّ شعبنا والقوات التي تناضل في سبيل الحريّة، والأشخاص المدنيين. إذ بدأت باستخدام القنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة التي تحتوي على غازاتٍ سامّة والتي تُعدّ أسلحةً محظورة دوليّاً ضد كريلا حركة التحرر الكردستانيّة في مناطق زاب، متينا وآفاشين منذ هجوم غاري/ سيان في شباط 2021. إذ استخدم الجيش التركي خلال عام 2021 فقط في منطقة سيان في غاري، ومنطقة زندورا في متينا، ومنطقة مام رشو في آفاشين، ومناطق كري صور، آرس فارس، كري كارتال وورخليه القنابل المحظورة والهجمات بالأسلحة الكيماويّة 367 مرّة. الأمر الذي أسفر عن استشهاد 46 من رفاقنا.

هذا وتتجاهل المنظّمات الدوليّة هذه الممارسات اللاإنسانيّة للدولة التركية وانتهاكها للقوانين الدوليّة وتغضّ الطرف عنها. هذا وفي المقابل تتولى قواتنا مهمّة الدفاع الذاتي في سياق الحقّ المشروع والإنساني والديمقراطي لشعب كردستان، في حين تعتمد الدولة التركية على الدعم الذي يقدّمه لها الناتو ويواصل ارتكاب الجرائم. إذ تستمدّ حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية هذه الجرأة من صمت المنظّمات الدوليّة وقامت في هجومها الاحتلالي الذي تشنّه في عام 2022 على باشور كردستان، بالانتقال لمخطط جديد في استخدام الأسلحة الكيماويّة. فعلى الرغم من استخدامها للقنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة سابقاً أيضاً إلا أنّ هذا الاستخدام أصبح خلال العامين الأخيرين وخاصة العام الجاري استخداماً ممنهجاً.

فبحسب ما وثّقنا خلال ستّة أشهر من الحرب وذلك بين الـ 14 من نيسان المنصرم وحتّى 14 من تشرين الأول الجاري، فقد تمّ استخدام الأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة 2467 مرّة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 27 رفيقاً ورفيقة كنّا قد كشفنا هوياتهم في بياناتنا السابقة. هذا وأسفرت الأسلحة المحظورة ذاتها مؤخّراً عن استشهاد 17 قياديّاً ومقاتلاً ومقاتلة.

كثّفت الدولة التركية من هجماتها الكيماويّة خلال الأشهر الأخيرة

منعت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تسيطر على المنطقة وصول الوفود التي أرادت زيارة المنطقة والتحقيق في استخدام الأسلحة المحظورة. فقد وصل الوفد لناحية آمديه وذلك على بعد 5 كم عن المناطق التي اُستخدمت فيها هذه الأسلحة، لكن لم يُسمح لها بالتحقيق. لكنّا قواتنا نشرت العديد من المشاهد المصوّرة -في أقسى الظروف والقصف العنيف- والأدلة التي توثّق جرائم دولة الاحتلال التركي وتكشفها للرأي العام. ومع هذا لم يتعامل الرأي العام الديمقراطي مع هذه المسألة بحذر ووعي ولم تبدي المؤسسات المعنيّة اعتراضها على هذا. وهذا ما منح الجرأة لحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي لم تتمكّن من تحقيق النتيجة التي ترجوها أمام الكريلا، وشجّعها على تكثيف هجماتها التي تستخدم فيها القنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة.

هذا وقد ثبُت أنّ الجيش التركي يستخدم إلى جانب الغازات الكيماويّة السامّة أنواع أخرى من القنابل المحظورة، كالقنابل النووية التكتيكية والقنابل الفراغيّة والفوسفوريّة. وقد أسفرت هذه الهجمات التي تُستخدم فيها الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة خلال الأيام الماضيّة عن استشهاد تسعةٍ من رفاقنا في منطقة شكفتا برينداران في زاب، وخمسة في منطقة كاركر وثلاثة رفاق في منطقة ورخليه في آفاشين.

ندعو جميع الجهات المعنيّة إلى التخلّي عن سياسات الإبادة والعنصريّة التي تنتهجها الدولة التركية بحقّ قواتنا المطالبة بالحريّة. لا تصبحوا شركاءً في هذه الجرائم اللاإنسانيّة، لا تصبحوا شركاءً في جرائم نظام أردوغان- بهجلي الفاشي ولا تشجّعوه.

كما ندعو جميع الأطراف المعنيّة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الأمم المتّحدة التي تتجاهل صرخات ودعوات الشعب الكردي على الدوام، وجميع المنظّمات الدوليّة والقوى الديمقراطية الدوليّة ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى اتّخاذ موقف حيال الدولة التركية التي تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: روبار كاركَر

الاسم والكنية: محمد دودكاني ميلان

مكان الولادة: خوي

اسم الأم- الأب: صفية- ناصر

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الأول 2022/زاب

الاسم الحركي: جيكر ملاذكرد

الاسم والكنية: علي جان دَريجي

مكان الولادة: موش

اسم الأم- الأب: كامريه- حيدر

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الأول 2022/ زاب

الاسم الحركي: هَلبست كوجرين

الاسم والكنية: كوثر عطه

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم- الأب: ليلى- أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: أيلول 2022/ آفاشين

الاسم الحركي: باز موردم

الاسم والكنية: محمد جان أفرم

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: سلطان- محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 4 آب 2022/ آفاشين

الاسم الحركي: مافا روج

الاسم والكنية: يكتا بشرى بوز

مكان الولادة: موش

اسم الأم- الأب: مُسلمة- إبراهيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الأول 2022/ زاب

الاسم الحركي: سَدات دمهات

الاسم والكنية: فرحات غونيش

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم- الأب: جيكدم- قهرمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الأول 2022/ زاب

الاسم الحركي: دلال شورش

الاسم والكنية: بيام عبدالله

مكان الولادة: السليمانية

اسم الأم- الأب: أمينة- حسين

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الأول 2022/ زاب

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الاسم الحركي: دمهات تيكوشين

الاسم والكنية: بهاء الدين أحمد

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم- الأب: خالصة- درعي

تاريخ ومكان الاستشهاد: أيلول 2022/ آفاشين

الاسم الحركي: دمهات جزير

الاسم والكنية: علي دارغا

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: كاديبة- عزيز

تاريخ ومكان الاستشهاد: أيلول 2022/ زاب

الاسم الحركي: زنارين جودي

الاسم والكنية: غوربت أوران

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: حليمة- عمر

تاريخ ومكان الاستشهاد: أيلول 2022/ زاب

الاسم الحركي: ريبَر كوباني

الاسم والكنية: آمد علي

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم- الأب: خانم- نبو

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الأول 2022/ زاب

الاسم الحركي: روكسان زاغروس

الاسم والكنية: نوروز طاهر

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأم- الأب: وصفية- محمد طاهر

تاريخ ومكان الاستشهاد: أيلول 2022/ زاب

الاسم الحركي: خَمكين جزير

الاسم والكنية: يحيى شَن

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: ليلى- مراد

تاريخ ومكان الاستشهاد: أيلول 2022/ زاب

الاسم الحركي: ريبَر روبوسكي

الاسم والكنية: مهدي بابات

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: حُسنة- ياسين

تاريخ ومكان الاستشهاد: أيلول 2022 /زاب

الاسم الحركي: سَردَم آغري

الاسم والكنية: عثمان عبدي

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأم- الأب: حمدية- قامشلو

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الأول 2022/ زاب

الاسم الحركي: مظلوم نصيبين

الاسم والكنية: عبد الرحيم أوزون

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم- الأب: عطية- أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الأول 2022/ زاب

الاسم الحركي: أردال بستا

الاسم والكنية: محمد خليل

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم- الأب: أمينة- عارف

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الأول 2022/ زاب

(ر)