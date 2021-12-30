مقتل 861 جندياً للاحتلال التركي.. مركز الدفاع الشعبي يكشف حصيلة عام من الهجمات والمقاومة

وأصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) بياناً إلى الرأي العام، حول العمليات التي نفذتها قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) ووحدات المرأة الحرة- ستار، خلال عام 2021 الجاري، في مناطق الدفاع المشروع ضد جيش الاحتلال التركي.

وأشارت القيادة إلى أن الاحتلال التركي استخدمت الأسلحة الكيماوية 367 مرة، وشن 436 هجوماً بصورايخ الكاتيوشا والهاون، بالإضافة إلى تنفيذ 2025 غارة جوية.

وكشفت استشهاد 298 مقاتلاً/ـة من قوات الكريلا وإصابة 19 آخرين، خلال العام الجاري.

وأكدت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG)، أن قوات الكريلا نفذت 742 عملية ضد جيش الاحتلال التركي، أسفرت عن مقتل 861 جندياً للاحتلال التركي، وإصابة 128 آخرين.

(س ر)