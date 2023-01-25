منذ مطلع 2023 الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون 30 مواطناً في عفرين المحتلة

كثف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته وجهاز استخباراته (MIT) ومرتزقته جرائمهم بحق أهالي عفرين وطبيعتها، منذ مطلع الشهر الأول الجاري، عبر عمليات الاختطاف وقطع أشجار الزيتون والحراجية وإنشاء مستوطنة جديدة في ناحية جندريسه.

بحسب مصادر خاصة، فإن الاحتلال التركي ومرتزقته اختطفوا أكثر من 30 مواطناً بينهم نساء ومسنون من مختلف قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة، وعرف من بينهم:

"محمد رشيد حسو (32 عاماً) ـ فرمان علوش سعدو (28 عاماً) ـ بكر حسن خيرو (35 عاماً) ـ ريبر حسن خيرو (32 عاماً) ـ علي كالو (40 عاماً) ـ محمد فريد (28 عاماً) ـ محمد كالو (36 عاماً) ـ عدنان عبدو (39) عام ـ محمد عدنان سليمان (30 عاماً) ـ محمد أحمد حنان حميد (55 عاماً) ـ إبراهيم منان داود ـ محمد عصمت شيخو ـ محمد صلاح حسين (30 عاماً) ـ فريدة عبدو ـ محمد إبراهيم ملا محمد (49 عاماً) ـ دوغان محمد ملا محمد (48 عاماً) ـ أنس ذكي".

كما قطعوا أكثر من 2000 شجرة زيتون وحراجية، بحسب المصادر نفسها.

وافتتح الاحتلال التركي مستوطنة جديدة شرق ناحية جندريسه في 4 كانون الثاني الجاري، بين قريتي حميلكة والرفعاتية باسم "أجنادين"، على أرض مساحتها 4 هكتارات، لتوطين 200 من أسر المرتزقة والمستوطنين من مختلف المناطق السورية.

وتتعمد دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ارتكاب الجرائم بحق من تبقى من السكان الأصليين في مقاطعة عفرين المحتلة، لتضييق الخناق عليهم ودفعهم إلى التهجير، ترسيخاً للتغيير الديمغرافي تمهيداً لسلخ المقاطعة عن الأراضي السورية وضمها إلى الأراضي السورية.

(ج س)

ANHA