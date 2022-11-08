ممثل الإدارة الذاتية في لبنان: جثامين 10 مهاجرين سوريين قضوا غرقاً قبالة الجزائر تصل إلى بيروت

تداولت وسائل الإعلام خبر غرق مجموعة مؤلفة من 18 شخصاً قبالة مدينة وهران الجزائرية، أثناء توجهها من الجزائر إلى أوروبا، 12 منهم سوريون.

وبحسب ما أفاد به ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان، عبد السلام أحمد، فمن المقرر أن تصل عشرة جثامين إلى مطار بيروت الدولي في تمام الساعة 18.00، قادمة من الدوحة بعد استلامها أصولاً، ليتم نقلها من قبل الصليب الأحمر اللبناني إلى مركز العريضة الحدودي وتسليمها إلى الهلال الأحمر السوري.

وبحسب المعلومات، فإن تسعة من المهاجرين الذي غرقوا في البحر من مقاطعة كوباني، وواحد من مدينة اللاذقية.

وذكر عبد السلام أحمد أن عدد المهاجرين السوريين الذين غرقوا في السواحل الجزائرية 12 شخصاً، إلا أن الطائرة تسمح بنقل 10 جثامين فقط، وسيتم إرسال الجثمانين الآخرين فيما بعد.

والضحايا الـ 10 هم:

* جمعة فرحان كليل من مواليد 1994

* باسل عبدالقادر عيسى من مواليد 1994

* خليل علاء الدين سليمان من مواليد 1997

* قهرمان محمود داود من مواليد 1990

* أحمد محمد رمو من مواليد 1981

* خليل شيخ نبي محمد من مواليد 2006

* ريناس مسلم عمر من مواليد 1992

* بكري محمد بوزان من مواليد 1975

* بكري محمد علي من مواليد 1999

* أحمد زكريا أبو زينب من مواليد 1991

أما الشخصيْن الآخرين الذين سيتم إرسال جثمانهما هما:

* محمد محمود عثمان من مواليد 1972

* ريبر بوزان عبدي من مواليد 1989

(م ح)

ANHA