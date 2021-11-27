مجدداً الاحتلال التركي يقطع المياه عن الحسكة

أفادت مصادر لوكالة أنباء هاوار، أن الاحتلال التركي عاود قطع مياه محطة علوك عن مدينة الحسكة منذ يومين بسبب التعديات التي حصلت على خطوط الكهرباء المغذية للمحطة.

وقالت المصادر أن التعديات التي حصلت من قبل مرتزقة الاحتلال التركي أدت على حدوث قطع في الكابلات التي تغذي المحطة الواردة من ناحية الدرباسية.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال ومرتزقته لم يسمحوا لورش مديرية كهرباء الحسكة بالوصول إلى المكان المتضرر لإصلاحه.

كما أكدت المصادر أن الاحتلال التركي ومرتزقته يتعمد زيادة الضغط على شبكة الكهرباء التي تغذي المحطة.

ويتعمد الاحتلال التركي ومرتزقته قطع مياه المحطة بين الوقت والآخر بهدف إحداث بلبلة والضغط على الإدارة الذاتية، حيث قطعت المياه منذ احتلال سري كانيه أكثر من 20 مرة.

هذا ويقطن مدينة الحسكة أكثر من مليون ونصف المليون شخص، إضافة إلى أربعة مخيمات للنازحين والمهجرين بينهم مخيم الهول.