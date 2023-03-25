محكمة دولية تصدر حكماً ضد تركيا

أصدرت محكمة تحكيم دولية حكماً لصالح الحكومة العراقية في القضية ضد تركيا؛ بشأن النفط المصدّر من باشور "جنوب كردستان".

قال مصدر مطلع إن "تركيا قد أبلغت العراق رسمياً أن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح بغداد في القضية ضد أنقرة بشأن صادرات الخام الكردي في ضربة أخرى لإقليم كردستان".

‏وأضاف المصدر أن "تركيا قالت أيضاً إنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد".

واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتركزت على أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من مناطق باشور "جنوب كردستان" دون موافقة بغداد.

‏وتعتمد حكومة باشور كردستان التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، على صادرات النفط الخام عبر تركيا، وسيزيد حكم محكمة باريس من إحكام الخناق على هولير، مما يضعف يدها في المفاوضات مع بغداد حول إطار قانوني موثوق لقطاع النفط في البلاد.

‏يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومة باشور "جنوب كردستان) قد عقدتا عدة جولات من المحادثات لمحاولة التوصل إلى حل، ومع ذلك فإن حكومة السوداني الآن مسلحة بحكم محكمة باريس، بالإضافة إلى حكم القضاء العراقي الصادر في شباط 2022 والذي أعلن أن "تشريعات النفط والغاز لحكومة إقليم جنوب كردستان غير دستورية"، كما أبطل القضاء العراقي "عقود حكومة إقليم جنوب كردستان مع شركات النفط الأجنبية".

(م ش)