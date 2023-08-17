مع خروج 9 محطات مياه عن الخدمة في الطبقة.. تسخير 20 صهريجاً لتوزيع المياه

أعلنت اليوم، الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، عن مبادرة إسعافية؛ لتأمين مياه الشرب للإحياء والمناطق التي تعاني من انقطاع مياه الشرب، عبر صهاريج نقل المياه، بعد خروج محطاتها الخاصة بضخ مياه الشرب عن الخدمة.

جهود الإدارة جاءت بعد خروج 9 مضخات لمياه الشرب في مدينة الطبقة وريفها عن الخدمة، نظراً لاستمرار حبس الدولة التركية مياه نهر الفرات.

وتستهدف الأحياء التي انقطعت عنها المياه، عبر 20 صهريج مخصص لنقل مياه الشرب، وهي كل من "حي عايد، المفرق، وشارع يوسف العظمة، وشارع الصناعة الشرقي، والزويقات، والشاليهات"، وتقدم المياه مجاناً.

(س ك/خ)

ANHA