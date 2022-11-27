مع استمرار الحصار...انقطاع تام للتيار الكهربائي عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

كنتائج فورية على استمرار فرض الفرقة الرابعة التابعة لقوات حكومة دمشق الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وقع هذا المساء الحيان في ظلام دامس وتبين الصور التي التقطت من قبل مراسل وكالتنا في الحي الأمر بوضوح.

المعنيون في بلدية الشعب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية نوهوا خلال تواصل مراسلنا معهم إلى أن السبب الرئيس لانقطاع الكهرباء ناتج عن فقدان مادة المازوت وشحها من مستودعات البلدية مع استمرار الحصار، وعجزهم عن تشغيل المولدات الكهربائية.

يذكر أن فترة فرض الحصار وتشديده تأتي بالتوازي مع الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا والتي تستهدف البنى التحتية للمنطقة، حيث أن انقطاع الكهرباء يبدأ من ديرك وكوباني ووصولاً إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في مخطط عدائي واضح تتشارك فيه جهات عديدة من ضمنها حكومة دمشق والاحتلال التركي لاستهداف الإدارة الذاتية لشعوب المنطقة.

(كروب/سـ)