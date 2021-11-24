لليوم الثاني على التوالي.. مكتب العصر الحقوقي يطالب بلقاء عاجل مع القائد أوجلان

وتقدم المكتب اليوم الأربعاء، بطلب إلى وزارة العدل والمديرية العامة للسجون ورئاسة مؤسسة حقوق الإنسان التركية، لعقد لقاء عاجل مع القائد عبد الله اوجلان والمعتقلين (عمر خيري كونار هاميلي يلدريم وويسي آكتاش).

وطالب المحامون بعقد لقاءات شخصية مع الموكلين كجزء من لقاء المحامين والأسر ووضع حد للشكوك والمخاوف المتعلقة بحياة موكليهم، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي معلومات حول القائد أوجلان وموكليهم الثلاث الآخرين منذ 8 أشهر.

وبيّن المحامون أنهم لا يملكون أي معلومات عن حياة القائد أو وضعه الصحي أو ظروف الاحتجاز أو الوضع القانوني أو التدابير المتخذة للوقاية من وباء كورونا في السجن، حيث طالبوا بإنهاء القضية وعقد لقاء فعلي معه.

وفي السياق ذاته، كان المكتب قد تقدم يوم أمس الثلاثاء، بطلب إلى محكمة التنفيذ في بورصة، لعقد لقاء عاجل مع القائد ومعتقلي إمرالي الآخرين.

وكان آخر لقاء جرى مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل منذ عام 1999، فيما جرى آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، على خلفية الادعاءات التي نشرتها وسائل التواصل الافتراضي التركية حول صحة القائد التي أثارت ردود فعل شعبية من حول العالم، مما اضطر السلطات إلى السماح باتصال مع شقيقه محمد أوجلان، دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)