لجنة الصحّة بدير الزّور تفتتح أوّل معمل للأوكسجين الطّبّي في منطقة السّبعة كيلو

يعتبر الأوكسجين عصب عمل المشافي والقطاع الطبّي، لذلك عمدت لجنة الصحة التابعة لمجلس دير الزور المدني إلى تشغيل أوّل معمل للأوكسجين الطبي في منطقة السبّعة كيلو، الواقعة بريف دير الزور الغربي بطاقة إنتاجية تبلغ تسعين أسطوانة أوكسجين يومياً، يتم ضغطها بسعة مئة وعشرة بار.

الإداري في لجنة الصحة بدير الزور، منصور الحسين قال: "في السنوات الماضية كانت هناك صعوبات في الحصول على الأوكسجين أوّلها المسافات الشاسعة بين الأقاليم من الرقة أو الحسكة، لذلك عملنا على إنشاء هذا المشروع الذي استغرق خمسة وأربعين يوماً".

وتابع الحسين: "إنّ هذا المشروع يغذّي أربعة مشافي؛ "مشفى الكسرة ومشفى الصور ومشفى جديد بكارة ومشفى البصيرة"، ويخدم ثلاثين مركزاً صحّياً يتبع للجنة الصحة في إقليم دير الزور، بالإضافة إلى تزويد المشافي الخاصّة بالأوكسجين لتخفيف الأعباء عن الأهالي".

وبدوره تحدّث إداريّ معمل الأوكسجين، محمد أمين الخالديّ، قائلاً: "يحتوي معمل الأوكسجين على كادر فنّي يبلغ عدده تسعة فنّيين ذوي كفاءة عالية "فنيي ميكانيك وفنيي كهرباء" تمّ إخضاعهم لدورات مهنية قبل المباشرة".

وأكد الخالدي: "أنّ هذا المعمل مجهّز بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، وباستطاعته أن يغذّي كافّة إقليم دير الزور".

(ع ص/إ)

ANHA