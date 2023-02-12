لأنهم نقلوا أدوية إلى الشهباء.. حكومة دمشق تعتقل مندوبي الشركات الدوائية وتحيلهم لمحكمة الإرهاب

وأفاد مصدر خاص لوكالتنا، أن قوات حكومة دمشق اعتقلت عدد من مندوبي الشركات الدوائية الذين ينقلون الأدوية إلى مقاطعة الشهباء المحاصرة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من مستودعات الأدوية (شمع) في مدينة حلب؛ بتهمة دعم مناطق الإدارة الذاتية بالأدوية.

وحسب المصدر عرف من بين المندوبين (م أ ـ س ج ـ ب ق)، وأضاف إن هناك عدد آخر لم يستطع التعرف عليهم، اعتقلوا من قبل الحكومة بحجة نقل الأدوية إلى مقاطعة الشهباء المحاصرة.

هذا وتفرض حكومة دمشق، حصاراً خانقاً على مقاطعة الشهباء، وتمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب المحروقات والمواد الغذائية منذ آب الماضي بشكل تام.

وحذرت هيئة الصحة لمقاطعة عفرين والشهباء مراراً من وقوع كارثة إنسانية في حال استمرت حكومة دمشق بمنع دخول الأدوية والمساعدات إلى مقاطعة الشهباء.

(ج س)