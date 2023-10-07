خيمة اعتصام في حلب تنديداً بالمؤامرة الدولية

مع دخول العام الـ 26 لبدء المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول عام 1998 وأدت لاختطافه في 15 شباط 1999، نظمت حركات وتنظيمات نسائية (حركة الهلال الذهبي، ومؤتمر ستار، ومركز أبحاث جنولوجيا، واتحاد المرأة الشابة) اعتصاماً يستمر يومين في حي الأشرفية بحلب.

نُصبت الخيمة في حديقة عفرين بالحي، وتوافد إليها اليوم في يومها الأول وفود من المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ومجالس وكومينات الحيين، الأحزاب السياسية، وقوات الحماية المجتمعية، وقوى الأمن الداخلي، وأمهات التقين القائد عبد الله أوجلان.

علّقت في الخيمة صور القائد عبد الله أوجلان وشهيدات، كما خصص مكان منها لمؤلفات القائد التي عرضت على منضدة وإلى جانبها أدوات من تراث المنطقة.

بدأت فعاليات الخيمة بكلمة افتتاحية لمؤتمر ستار، وستتخللها أيضاً كلمة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب سرد قصص عن حياة القائد عبد الله أوجلان من قبل عضوة مؤتمر ستار فاطمة حسن، بالإضافة إلى عرض سنفزيون عن مقاومة القائد.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الخيمة على مدار اليومين (اليوم وغداً) حتى الساعة 18:00، على أن تختتم غداً عند وصول مظاهرة لحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة إليها.

فيما ستبقى الخيمة مفتوحة على مدار 48 ساعة بمناوبة مستمرة من قبل عضوات الحركات والتنظيمات النسائية المذكورة بلباسهن التراثي.

(ن ش/ س ر)

ANHA