خروج 9 محطات ضخ مياه في الطبقة عن الخدمة نهائياً

تجمع اليوم العشرات من أعضاء وحدة مياه الطبقة وممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية للطبقة، للإدلاء ببيان حول واقع مياه نهر الفرات، وتداعياتها على شمال وشرق سوريا.

نوه البيان الذي قرئ من قبل الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة، حمود الشيخ، إلى استمرار حبس دولة الاحتلال التركي المياه عن شمال وشرق سوريا، واستخدامها للمياه كسلاح في وجه أهالي المنطقة، ذاكراً قطعها مياه الشرب عن الحسكة، وحبس مياه الفرات.

ولفت البيان لاستمرار خرق تركيا للاتفاقيات الموقعة حيال مياه نهر الفرات، واستمرارها في ضرب تلك الاتفاقيات بعرض الحائط، ونوه لواقع مياه النهر: "نجم عنه انخفاض منسوب السدود والبحيرات بما فيها سد الطبقة الذي خسر 4 مليارات متر مكعب من المياه نتيجة هذه الممارسات".

ونوه البيان لتحويل المحطات المخصصة لتأمين مياه الشرب للأهالي، مضخاتها العمودية إلى أفقية، ولخروج 9محطات عن الخدمة نهائياً وحرمان من كان يعتمد عليها في المياه.

وطالب البيان الأمم المتحدة بلعب دور فعال لإنقاذ سكان سوريا عامة وشمال شرق سوريا بشكل خاص، ومنع دولة الاحتلال التركي من استمرارها في جرائم الحرب التي تمارسها ضد السوريين.

(س ك/خ)

ANHA