KCK: هجمات السليمانية وهولير وروج آفا وشنكال تتم بدعم من الخيانة

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني بياناً كتابياً، اليوم، بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف ممثلية المؤتمر القومي الكردستاني في جنوب كردستان، والذي أدى إلى اغتيال دنيز جودت بولبون.

وجاء في البيان الذي ترجمته وكالة فرات للأنباء إلى العربية:

"كما لاحظ الرأي العام أيضاً، تزايدت هجمات الدولة التركية، ففي الآونة الأخيرة، وقعت هجمات في السليمانية وهولير، وقبل يومين، وقعت هجمات في روج آفا وشنكال أيضاً، ونتيجة لهذه الهجمات استشهد العديد من أبناء شعبنا، ومن ناحية أخرى، فإن الدولة التركية تشن بالفعل هجوماً متواصلاً ضد حركتنا وقوات الكريلا، وتقاوم الكريلا ضد هجمات الدولة التركية، لذا نستذكر في شخص الذين استشهدوا في هذه الهجمات جميع شهداء الثورة والديمقراطية ببالغ الاحترام والامتنان، ونجدد عهدنا بتصعيد النضال، وأن تبقى ذكرى الشهداء حية في نفوسنا، ومن المؤكد أن شعب كردستان الوطني سيحاسب العدو والخونة الذين يعملون مع العدو على كل هذا.

الهجمات لا تتم بقوة العدو بل بدعم من الخيانة

وللأسف فإن الخيانة لها يد في كل هذه الهجمات، وهذه الهجمات لا تتم بقوة العدو، بل بدعم من الخيانة، ونتيجة لهذه الهجمات الغادرة يستشهد أبناء شعبنا، وهذا وضع محزن ولكن هذه هي الحقيقة. إن العلاقات التي تربط البارزانيين بالدولة التركية هي خيانة واضحة، وكل هذه الهجمات والاستشهادات بسبب ذلك، وعلى الجميع أن يرى هذه الحقيقة ويتقبلها، وإذا تم تجاهل هذا الوضع لفترة أطول ولم يتم اتخاذ المواقف اللازمة، فسنقع نحن كشعب في وضع أكثر إيلاماً وأسوأ، وإذا لم يظهر الموقف اللازم ضد الخيانة، فسيتحقق الفخ المبني على الخيانة، ولا يوجد كردي لا يعرف ما هو هذا الفخ، فهذا الفخ هو خطة الدولة التركية للقضاء على الكرد والقضية الكردية، من خلال المجازر والإبادة الجماعية، وتقوم الدولة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بتنفيذ هذه الخطة، أليست هذه هي السياسة الأساسية للدولة التركية؟ من الواضح أن هذا هو الحال، ومن يقف معه هم أيضاً شركاء في هذه الخطة، وهذا أيضاً واضح جداً، لذا نحن نقول هذا؛ بينما يمكن أن نرى بسهولة أن العلاقة بين البارزانيين والدولة التركية هي تعاون وخيانة، إلا أن هذا الوضع لم يتم التعبير عنه بوضوح، ولم يتم اتخاذ المواقف اللازمة ضده، وهذا بالتأكيد لم يتم القيام به من قبل، وهكذا تم منع الشعب من عدم إظهار موقف قوي ضد الخيانة.

يتبع..

(س ر)