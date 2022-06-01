جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال ومرتزقته محيط ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 01 حزيران 2022, الأربعاء - 19:07 2022-06-01T19:07:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء محيط ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً القصف التركي يطال أحياء آهلة بالسكان في ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أحياء آهلة بالس... إصابة اثنين من عناصر قوات حكومة دمشق جراء القصف التركي على مطار منغ يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مطار... قصف الاحتلال يطال ريف ناحية عين عيسى يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف...