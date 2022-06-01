جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال ومرتزقته محيط ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-06-01T19:07:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء محيط ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء.

ANHA

 


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