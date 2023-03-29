إتاوات لقاء إقامة المواطنين في منازلهم بعفرين المحتلة

وحسب المصادر، فإن مرتزقة "سلطان سليمان شاه" يفرضون إتاوات على المواطنين العائدين من تركيا ولبنان إلى عفرين المحتلة، تراوح بين 700 إلى 1000 دولار أميركي.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المرتزقة فرضوا على المواطنين (محمد حنيف حسين ـ عزيز محمد حسن) من أهالي ناحية شيه، دفع مبلغ 1000 دولار أميركي لقاء السماح لهما بالإقامة في قريتهما ومنزلهما.

هذا ويستمر مسلسل الجرائم التي يرتكبها مرتزقة الاحتلال التركي بحق المواطنين في مقاطعة عفرين المحتلة، من قتل واختطاف وفرض إتاوات، في خرق واضح لجميع العهود والمواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان.

(ج س/ ل م)

ANHA