إصابة 9 تلاميذ ومديرهم بحروق متفاوتة في مخيم مهجري كري سبي

ونقل 5 من المصابين إلى مشفى الشهيد عمر علوش بناحية عيسى لتلقي العلاج، فيما الآخرون إلى مشافي الرقة بعد تلقيهم الاسعافات الأولية لخطورة حالتهم الصحية.

وبحسب مدير المدرسة فإن احتراق الخيمة الصفية ناتج عن اشتعال المدفأة داخل الخيمة الصفية.

واستطاع مراسلي وكالتنا الحصول على 7 اسماء من التلاميذ المصابين والمدير، فيما تعذر الحصول على أسماء أحد المصابين.

والمصابون الذين تم التعرف عليهم هم: فيان عدنان- عمار مسلم- دانيال درويش- يوسف شريف- شيار عصمان خليل- ايناس خليل- ميديا علي- ميركان أحمد عبد القادر- بالإضافة لمدير المدرسة أحمد المصطفى.

(د)

ANHA