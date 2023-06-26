إصابة 4 اشخاص في انهيار مبنى الإسكندرية

قالت وكيلة وزارة الصحة المصرية في محافظة الإسكندرية، أميرة طهيو، أن 4 أشخاص أصيبوا صباح اليوم بانهيار المبنى في محافظة الاسكندرية.

وأكدت طهيو في تصريحات لوكالة روسية: "التقارير المبدئية تشير إلى إصابة 4 أشخاص حتى الآن بإصابات طفيفة وعمليات رفع الأنقاض جارية"، مضيفةً أن المبنى المنهار كان مرخصاً ولا يقع في منطقة عشوائيات.

من جانبه، قال عضو البرلمان المصري عن الإسكندرية النائب أحمد مهنا، إن المبنى الذي انهار صباح اليوم في محافظة الإسكندرية، مخصص للمصطافين من المحافظات الأخرى، وتوجد أسفله بعض المحال التجارية.

وأضاف مهنا لوكالة روسية أن "العقار مكون من 13 طابقاً، وانشطر لنصفين، انهار نصفه اليوم الإثنين، ولم نتأكد حتى اللحظة من العدد النهائي لضحايا الانهيار، حيث لم يتم انتشال سوى مصاب واحد حتى الآن".

وأكد البرلماني المصري عدم تضرر أي مبانٍ مجاورة للمبنى المنهار حتى الآن، فيما تعمل جميع الأجهزة في المحافظة على رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع هناك.

وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إن سكان "عقار ميامي" المنهار ليسوا من الإسكندرية وإنما من المصطافين في المحافظة، مشيراً إلى أن العقار قديم منذ السبعينات، وصادر له قرار إزالة للدور الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك في تصريحات صحفية صباح اليوم.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه حتى الآن لم يخرج سوى مصاب، وجارٍ البحث عن آخرين، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية.

ووفق المحافظ، جرى استدعاء جميع المعدات من الأحياء كافة لرفع الأنقاض، وجاري التأكد من عدم وجود ضحايا آخرين داخل المبنى.

(د ع)