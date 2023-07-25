إصابة 3 أشخاص برصاص مرتزقة تركيا عند محاولة الوصول لمناطق الإدارة الذاتية

أفاد مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، بإصابة ثلاثة أشخاص في قرية "إعيوة" 60 كيلو متر جنوب شرق المقاطعة، بالقرب من الطريق الدولي M4، أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق الإدارة الذاتية، بعدما نُقلوا قسراً من تركيا إلى المقاطعة.

وتستمر الأسر في المناطق السورية المحتلة في التوجُّه إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، هرباً جرائم الاحتلال التركي والفوضى والفلتان الأمني وتردي الوضع المعيشي في تلك المناطق.

وحسب المصدر، فإن مرتزقة "أحرار الشرقية"، أقدموا على إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه الشبان الثلاث، ما أدى لإصابتهم، ونُقلوا على إثرها إلى مشفى كري سبي لتلقي العلاج.

وتسنى للمصدر معرفة هوية اثنين منهم، وهما (شكري حسين من أهالي مدينة دير الزور، وعبود الشمري من أهالي مدينة الحسكة)، نقلتهم تركيا قسراً من تركيا إلى المقاطعة المحتلة بداية تموز الجاري عبر بوابة كري سبي الحدودية. في إطار مشروعها الاستيطاني المتمثل في توطين اللاجئين السورين ضمن المناطق المحتلة.

وكشف مجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض في 26 حزيران الفائت، لوكالتنا عن وصول 256 أسرة من المقاطعة المحتلة إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ووثّقت وكالتنا خلال الشهر الجاري، نقل تركيا قسراً أكثر من 250 لاجئ سوري، ووطنتهم في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة، جلهم من مدن (حماة، وحلب، ودير الزور، وريف دمشق ...وغيرها).

واحتلت تركيا مقاطعة كري سبي/ تل أبيض، منذ 19 تشرين الأول عام 2019، بعد أن احتلت مناطق عدة في الشمال السوري كـ "إدلب، وجرابلس، والباب، وعزاز، وعفرين" على مدار أعوام من عمر الأزمة السورية.

(د)

ANHA