إضراب عام ضد جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من بلدة سلوك التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة بأن البلدة تشهد إضراباً عاماً من جميع النواحي، بين (تعليق العمل، وإغلاق كافة المحال التجارية.. وغيرها)؛ احتجاجاً على الجرائم التي يقترفها الجيش التركي ومرتزقته في المقاطعة المحتلة.

وسبق الإضراب خروج أهالي البلدة مساء أمس في مظاهرة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، جراء تحكم المرتزقة بمقدرات المنطقة.

وتشهد مناطق مقاطعة كري سبي المحتلة منذ تشرين الأول عام 2019، غلياناً شعبياً وسخطاً من جرائم المحتل التركي ومرتزقته والفلتان الأمني.

وشهدت مقاطعة كري سبي المحتلة وسلوك، مظاهرتين في الـ 14 و17 تموز الفائت، للمطالبة بحلّ ما يسمى "المجلس المحلي" التابع لتركيا، ورفع يد مرتزقتها عن مقدراتهم.

(د)

ANHA