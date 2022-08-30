هيئة التربية لشمال وشرق سوريا تعلن عن موعد بدء العام الدراسي 2022 – 2023 

ونشرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا، اليوم، على موقعها الرسمي موعد بدء الدوام الدراسي.

وقال الموقع: "عقدت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم ونوّابها، والرئاسات المشتركة لهيئات ولجان التربية والتعليم في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا. بدأ الاجتماع بقراءة التقارير الشهرية لهيئات ولجان التربية في الإدارات الذاتية والمدنية، ونُوقشت معوّقات وصعوبات العمل لإيجاد حلول لها".

بحسب الموقع فإن "الاجتماع خرج في ختامه بإعلان بدء العام الدراسي 2022-2023 في الحادي عشر من شهر أيلول المقبل حيث يبدأ الدوام الإداري، ويباشر الطلاب بالدوام الفعلي في الثامن عشر من الشهر ذاته".

مؤكداً أن "هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اللباس المدرسي للطلبة".

(س ر)