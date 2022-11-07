هيئة الإدارات المحلية والبيئة تباشر بمشروع ترميم جسر الرقة الجديد

بعد إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن استعدادها لإطلاق مشروع ترميم جسر الرقة الجديد بتاريخ 1 تشرين الأول المنصرم، باشرت شركة مورياس للجسور وهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية، اليوم الإثنين، أولى عمليات ترميم الجسر.

جاء ذلك خلال بيان، أدلت به الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة إلهام مطلي، أمام وسائل الإعلام، في موقع الترميم.

وقال البيان "بعد انتهاء الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة لشمال شرق سوريا من جميع الدراسات اللازمة لدراسة جسر الرشيد في مدينة الرقة "بالجسر الجديد"، والذي تعرض للتدمير الجزئي عند تحرير الرقة من تنظيم داعش الإرهابي، تسعى هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبدعم كامل، البدء بمشروع ترميم جسر الرّشيد في مدينة الرقة ".

وأوضح البيان "يساهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري، بحيث يُقلّص المسافة بين مدينتي الطبقة والرقة، خاصة للآليّات الثقيلة والشاحنات".

وأضاف البيان "يقع الجسر في الجنوب الغربي لمدينة الرقة، إذ أنَّه صلّة وصلٍ بين المدينة والريف الجنوبي على ضفة الفرات كالكسرات وناحية المنصورة، وعلى الرغم من ترميم الجسر القديم الذي خفّف عناء التنقّل بين الضفتين، إلَّا أنَّ الآليات الثقيلة والشاحنات وحافلات النقل تسلك طريق المزارع في المدخل الغربي لمدينة الرقة؛ للوصول إلى الطبقة، وطريق حلب إلى باقي المدن السوريّة".

وأكد البيان "هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر مشروع ترميم الجسر الجديد حلّت هذه المشكلة، وخففت الازدحام المروري وأعباء السفر".

وأشار البيان "كانت ضمن خُطّة هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إعداد ترميم الجسور والطرق المركزية لتخفيف العبء عن البلديات، والمشروع لم يتلقَ أي دعم خارجي أو داخلي سواء كان من المنظمات أو من التحالف، والتمويل فقط من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

حسب البيان فإن مدّة الترميم تُقدّر بـ 12 شهراً.

(أع/خ)

ANHA