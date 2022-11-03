حصيلة شهر من الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال والمرتزقة على ناحيتي تل تمر وزركان

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في شن هجماتهم على شمال وشرق سوريا، حيث شهدت ناحيتا "تل تمر، وزركان" الواقعتان في الجهة الغربية لمقاطعة الحسكة، هجمات متكررة خلال تشرين الأول الفائت.

وشهدت ناحية زركان منذ مطلع الشهر الفائت هجمات عنيفة طالت مركز الناحية، والقرى التابعة لها:" الأسدية، ودادا عبدال، والبوبي، وأم حرملة، النويحات في الجهة الشمالية للناحية، ومن الجهة الجنوبية قرى:" تل الورد، والربيعات"، وطال القصف أيضاً قرية الشور شرقي الناحية.

وفي الـ27 من الشهر الفائت استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته نقطة لقوات حكومة دمشق في قرية تل الورد جنوب ناحية زركان، والذي أسفر عن مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق يدعى " باسل محمد الصالح"، وإصابة 5 آخرين وهم كل من " رعد شلال حسن، وعامر مديديس العبيد، وزاهر أحمد السلو، ومحمد راضي العابر، وأحمد عياط العميل".

كما شهدت قرى ناحية تل تمر أيضاً هجمات عنيفة، وطال القصف قرى:" تل اللبن، الكوزلية، أم الخير جنوب غرب الناحية، وقريتي الدردارة وقبور القراجنة في شمال الناحية، وقرية أم الكيف وتل كره بيت من الجهة الغربية للناحية.

وتعمّد الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الشهر الفائت قطع الطريق الممتد بين ناحيتي تل تمر وزركان، وذلك من خلال استهدافهم للمارة بشكل مباشر حسب ما وثقته وكالتنا في الـ10 والـ11 والـ30 من الشهر الفائت، لتتخذ على إثرها قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الأمنية لحماية المواطنين من خلال قطعها للطريق.

وتسبب القصف المدفعي على قرى ناحيتي زركان وتل تمر بأضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين، كما استخدم الاحتلال خلال قصفه أسلحة المدفعية والهاون وراجمات الصواريخ، والدبابات، بالتزامن مع تحليق شبه دائم للمسيّرات، حسب ما أكده مصدر عسكري.

وحسب المصدر ذاته فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا ناحيتي تل تمر وزركان، بـ 599 قذيفة.

(م ح/ف)

ANHA