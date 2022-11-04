حصار حكومة دمشق لحيي الشيخ مقصود والأشرفية يعيق إنجاز المشاريع الخدمية

تحاول بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بكل الطرق وبإمكاناتها القليلة ترميم ما خلفته الحرب، بالمقابل تقف حكومة دمشق أمام محاولات الإصلاح من خلال فرض حصار على المنطقة تمنع خلاله دخول المواد الغذائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لعمليات الإصلاح والترميم.

في هذا الصدد، قال الإداري في بلدية الشعب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية، صلاح سينو: "بإمكاناتنا المتواضعة وبمبادرات ذاتية نعمل على إصلاح منطقتنا التي تعرضت للدمار أثناء الحرب التي دارت فيها قبل أعوام".

مشيراً إلى حواجز حكومة دمشق التي تقف عائقاً أمام مشاريعهم الخدمية وقال: "يتكرر سيناريو الحصار كل فترة من قِبل حكومة دمشق".

وتابع "نحاول تحسين صورة حينا للقيام بالمشاريع الخدمية، هدفنا الإصلاح والترميم، لكن الحواجز التابعة لحكومة دمشق لا زالت متمسكة بذهنية النظام الحاكم، وازدادت عقليته سوءاً عقب حرب الشيخ مقصود والأشرفية".

المخططات والمشاريع الخدمية سيتوقف إلى إشعار آخر

شدد سينو على الأضرار التي سيخلفها حصار حكومة دمشق، بالمشاريع الخدمية، وقال: "نحتاج إلى بعض المعدات والمستلزمات من خارج الحي لكن الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق تمنع مرورها إلى منطقتنا".

وأضاف "نعمل على تبديل أنابيب مجاري الصرف وتركيب مطريات مع قدوم فصل الشتاء، لكن الحصار الذي نجم عنه ارتفاع في أسعار الإسمنت والأنابيب، لأن إدخال هذه المواد يتم عبر دفع رشاوى للحواجز، أدى إلى تأخر إنجاز بعض المشاريع".

أما عن تعبيد الطرقات المدمرة بشكل شبه كامل، قال صلاح: "قررنا تعبيد الطرقات لكن حتى الآن لم توافق حكومة دمشق على إدخال المحروقات إلى الحيين، لذلك أجبرنا على تأجيل العمل إلى العام القادم".

ظلامٌ سيحل على الحيين.. وكوارث غير متوقعة

وحذر سينو من نتائج الحصار بقولهِ: "المخزون الاحتياطي للمحروقات بات ينفد واقتصاد الحيين وكافة المشاريع تعتمد بشكل كبير على المحروقات، وفي حال استمر الحصار ستتوقف جميع الآلات حتى آليات جمع القمامة عن العمل، ونتائجه ستكون وخيمة من انتشار البطالة والأمراض".

وعن موضوع الكهرباء قال سينو: "خُفضت ساعات تشغيل مولدات الكهرباء (أمبيرات) خلال الليل ساعتين هذا الأسبوع، وإذا استمر الوضع هكذا لن يتم تشغيله أبداً، وسيحل الظلام في الحيين بالكامل".

طالب صلاح في ختام حديثه، الجهات المعنية بأن يأخذوا بعين الاعتبار حال حيي الشيخ مقصود والأشرفية من الحصار المتكرر على يد حكومة دمشق، وشدد "سننتفض أمام سياسة حكومة دمشق، وعلى الجهات المعنية أداء واجبها أيضاً حيال الجرائم التي ترتكبها حكومة دمشق بحق الأهالي".

(ف)

ANHA