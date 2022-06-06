HPG: الحزب الديمقراطي الكردستاني يستعد للمشاركة في الحرب-تم التحديث

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً وجهت فيه تحذيراً مفاده: "بحسب تصريحات أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تحدث باسم مساعد وزير البيشمركة، وكذلك تصريحات محافظ دهوك، وبحسب المعلومات الاستخبارية التي وصلت إلينا فإن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تستعد للمشاركة في هذه الحرب الاستراتيجية بيننا وبين الدولة التركية".

الحرب من آفاشين وصولاً إلى متينا

وجاء في نص البيان:

"كما هو معلوم فإننا نخوض حرباً كبيرة ضد الدولة التركية المحتلة ابتداءً من آفاشين وصولاً إلى متينا. وتدور حرب ضروس بين قواتنا والجيش التركي الفاشي في تلة متينا – آميدية بشكل خاص اعتباراً من 25 أيار. وتستخدم الدولة التركية تقنيات متطورة والأسلحة الكيمياوية المحظورة ضد قواتنا، ومع ذلك فإنها لم تتمكن من التقدم.

الحزب الديمقراطي يستعد للمشاركة في الحرب

إن الحرب الدائرة بين الشعب الكردي والاحتلال التركي حرب تاريخية. ولكن وبحسب تصريحات أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تحدث باسم مساعد وزير البيشمركة، وكذلك تصريحات محافظ دهوك، وبحسب المعلومات الاستخبارية التي وصلت إلينا فإن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تستعد للمشاركة في هذه الحرب الاستراتيجية بيننا وبين الدولة التركية. تدور معارك بين قواتنا والدولة التركية شمال متينا. كما تدور حرب ضروس شرق متينا. وعندما تقدم قوات الحزب الديمقراطي على إغلاق الجهة الجنوبية، فإن ذلك سيؤدي إلى استكمال مخطط الحصار والإبادة التي تتبعه الدولة التركية، ضد قواتنا. وبهذا الشكل يكون الحزب الديمقراطي قد شارك في مرحلة الإبادة. هذا المخطط الخطر الذي يتبعه الحزب الديمقراطي في متينا يعني إعلان الحرب بالنسبة لنا. حيث توجد لدينا قوات في العديد من المواقع في قمة متينا. ولا يمكن السيطرة على تلك المواقع إلا عبر شن هجوم. وهذا يعني بداية مرحلة جديدة نحن لا نحبذها.

هناك مخاطر من اتساع الحرب

إن مثل هذا الوضع يعني أن الدعم الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني للدولة التركية حتى الآن قد وصل إلى مستويات جديدة. وهذا يعني بالتالي تنفيذ مخططات الدولة التركية التي تسعى إلى تحويل الحرب إلى حرب بين الكرد. يجب أن يكون معلوماً أن مشاركة الحزب الديمقراطي بهذا الشكل في هذه الحرب، أي بالهجوم على قواتنا في متينا، سوف لن تنحصر على مناطق متينا، بل تعني بداية حرب شاملة. وعليه فإننا نناشد القوى السياسية، والمثقفين والفنانين والمؤسسات الوطنية في جنوب كردستان، كما نناشد كافة القوى الكردستانية بتحمل مسؤولياتهم والعمل على الحد من حدوث مثل هذا الهجوم.

نداء إلى القوى الكردستانية: امنعوا حدوث هذا الهجوم

لكي لا تتحول الحرب إلى حرب بين الكردي، فقد أدينا كل المسؤوليات التي تقع على عاتقنا. ولكن في حال تعرضت قواتنا في جبهات القتال إلى هجوم فإنهم سوف يدافعون عن أنفسهم. لذلك فمن الواضح أن المرحلة تتجه نحو أوضاع خطيرة جداً. وعليه فإننا نناشد أبناء شعبنا والقوى الوطنية جميعاً بأداء المسؤوليات التي تقع على عاتقهم في هذا الموضوع".

(ك)