HPG تكشف تفاصيل جديدة حول استشهاد مجموعة من الكريلا في كمين لقوات PDK

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا كتابيًّا بصدد مجموعة الكريلا التي استشهدت في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وجاء في البيان:

"في ليلة 28 – 29 آب، وأثناء محاولة مجموعة من الكريلا مؤلفة من 7 أشخاص التوجه من منطقة قنديل إلى منطقة بهدينان. تعرضت في تمام الساعة 02.30 لهجوم من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني عند عبورها نهر زي. ودون أي سابق إنذار أو إطلاق رصاصة تحذير، حيث تعرضت لإطلاق النار من الجهات الأربع. أسفر عن استشهاد 5 من رفاقنا، فيما يحتمل أن أحد رفاقنا وقع أسيرًا بعد إصابته. أما رفيقنا حقي، الذي كان بين المجموعة المؤلفة من 7 مقاتلين، وكان شاهد عيان على الهجوم، فقد تمكّن بعد فترة من مغادرة مكان الحادث بسلام. رفيقنا حقي الذي نجا وتمكّن من الوصول إلى قواتنا، كشف العديد من تفاصيل هذا الهجوم الذي نفذته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

هذه هي تفاصيل هجوم قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي سبق وأن ذكرنا في بياننا أننا نتركه لعدالة وضمير الشعب الكردي والرأي العام. هذا هو الوضع، ويجب أن يعلم شعبنا كافة جوانب الحقيقة. لقد تم هذا الهجوم دون سابق إنذار، وبهدف القضاء على مجموعة مقاتلينا بشكل كامل. ومن الواضح أنهم يسعون من خلال هذا الهجوم إلى افتعال الاقتتال بين الكرد. على الرغم من علمهم أن الاقتتال بين الكرد في هذه المرحلة سيلحق الضرر بسائر أبناء الشعب الكردي، ومع ذلك تم تنفيذ هذا الهجوم.

هوية رفاقنا الذين تعرضوا لهجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني:

الاسم الحركي: تولهلدان رامان

الاسم والنسبة: نسرين تمر

مكان الولادة: تربسبية

اسم الأم ـ الأب: عيشانه ـ محمد شريف

الاسم الحركي: شورش ماردين

الاسم والنسبة: حكيم اجار

مكان الولادة: ماردين

اسم الأم ـ الأب: دلال ـ حسين

الاسم الحركي: آخين مزري

الاسم والنسبة: هاجر أتاباك

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم ـ الأب: حفصة ـ مصطفى

الاسم الحركي: شورش جولمرك

الاسم والنسبة: سليمان كاجار

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم ـ الأب: كولو ـ شعبان

الاسم الحركي: بروسك منذر

الاسم والنسبة: يوجل كاندمير

مكان الولادة: أرضروم

اسم الأم ـ الأب: مختبر ـ أنور

الاسم الحركي: سردم جودي

الاسم والنسبة: يوسف ابراهيم

مكان الولادة: ديرك

اسم الأم ـ الأب: فاطمة ـ محمد

نتوجه بالعزاء لذوي شهدائنا ولشعبنا في شنكال ومخمور وكركوك وروج آفا ولجميع أبناء شعبنا، وندعو الشبيبة في كردستان إلى الانضمام إلى قوات الكريلا لمواصلة طريق النضال، كما نجدد عهدنا لشهدائنا الأبرار وشعبنا بتحقيق النصر لمقاومتهم العظيمة.

(ك)