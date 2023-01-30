حملة واسعة للنظافة في الحسكة يوم غد

ستشمل الحملة التي ستطلقها لجنة البيئة والبلديات التابعة لهيئة الادارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة 18 حياً تشكل مدينة الحسكة.

ويشارك في الحملة التي تبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء العاملون في لجنة البيئة والبلديات بمدينة الحسكة وأهالي المدينة والكومينات.

ستكون الحملة على مدار 12 ساعة (من الساعة 13:00 للساعة 1:00 ليلا).

ومن المقرر أن تضع لجنة البيئة والبلديات في المقاطعة حاويات القمامة أمام المحال التجارية والمطاعم، وفي المرافق العامة وفي المنصفات ضمن أحياء المدينة.

وستشمل الحملة التي لم تحدد اللجنة إطار زمنياً لها ومن المتوقع أن تستمر لشهور بشكل يومي، توزيع كرّاسات توعوية عن أهمية الحفاظ على النظافة على الأهالي إلى جانب تعليق لوحات تتضمن عبارات ورسومات تشجع على الالتزام بالنظافة العامة.

ودعا الرئيس المشترك للجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة رستم بكر كافة الأهالي للتعاون مع البلديات للمحافظة على نظافة المدينة والمساهمة معهم لتحقيق نتائج إيجابية.

(ه إ/ م ح)

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