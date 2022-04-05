حكومة دمشق تمنع إدخال الطحين إلى الشيخ مقصود وتحرم 200 ألف مواطن من الخبز

بحسب مصادر من المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية فإن الحصار المتقطع على المدى الطويل تسبب في إفراغ المستودعات، وعدم توزيع الخبز صباح اليوم على الأهالي.

تسبب الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق على المدى الطويل في فقدان مادة الطحين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في اليوم الرابع من شهر رمضان، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة 200 ألف شخص.

وتفرض حواجز حكومة دمشق حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب منذ ما يقارب ثلاث سنوات حيث تمنع مرور المواد الأساسية كالطحين والمحروقات إلى الحيين.

في الـ 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، أطلقت عناصر الفرقة الرابعة النار من حواجزها على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، ومن التاريخ نفسه إلى الآن يمنع إدخال جميع المواد الغذائية إلى الحيين.

(كروب/ س ر)

ANHA