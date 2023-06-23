في ظل الظروف المعيشية المتردية... انتحار مستوطن في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام المستوطن الشاب علاء عاصم شحادة على الانتحار، بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها في ظل تحكم المحتل التركي ومرتزقته بمقدرات المقاطعة المحتلة وغلاء كافة سبل الحياة فيها من خبز ومياه وغيرها، بالاضافة لعدم وجود فرص عمل تساعدهم على مجابهة ظروف الحياة الصعبة.

وبحسب المصدر فإن المستوطن الذي رحلته تركيا من اراضيها في وقت سابق ضمن مشروعها الاستيطاني الهادف لتوطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة ينحدر من مدينة يبرود بريف دمشق.

هذا ووثقت وكالتنا بعد إعلان السلطات التركية في بداية شهر نيسان من العام الماضي لمشروعها الاستيطاني في المناطق المحتلة من سوريا في كل من( كري سبي، سري كانيه، جرابلس وغيرها من المدن المحتلة) قيامها بترحيل اكثر من ٢٢ ألف مستوطن ينحدرون من مدن" حلب، حماة، ادلب، ريف دمشق"، واسكنتهم في منازل المهجرين قسراً.

وتجدر الاشارة الى ان أهالي المناطق المحتلة من كري سبي قاموا بمظاهرتين منفصلتين في ١٤ و ١٧ حزيران الجاري احتجاجاً على الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها وتحكم المحتل ومرتزقته بسبل معيشتهم.

(ك)

ANHA