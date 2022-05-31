في تاريخ الدراما الكردية... tava sor أول عمل درامي في روج آفا

أنهى فريق عمل مسلسل TAVA SOR"" الغيمة الحمراء، أعمال التصوير والإجراءات الفنية الأخرى بعد عام كامل من العمل المتواصل، وهو من إخراج تيمور عفدكي و دشتي رسول، ومن المقرر أن يعرض قريباً على فضائية ستيرك تي في "Sterk-TV".

والمسلسل TAVA SOR من سيناريو "أحمد طاهر" وإخراج "تيمور عفدكي" و "دشتي رسول"، يتألف من 16 حلقة وكل حلقة مدتها 45 دقيقة، وتحتوي تقريباً على 40-45 مشهداً، بطاقم تمثيل مؤلف من 25 ممثل و 13 ممثلة. بالإضافة إلى مشاركة 1500 من الممثلين الكومبارس.

بعض مقتطفات المسلسل

يتحدث المسلسل في حلقاته السبع الأولى حول مقاومة وحدات حماية المدنيين (YPS) في مدينة جزيرة بوطان في باكور كردستان 2015-2016، وتتناول هذه السلسلة العديد من القضايا، منها النهج الوطني، ونهج الخيانة، والنضال، الحب الكردي الحقيقي، كما يتطرق المسلسل إلى المقاومة التي أبديت حينها ووضع الكرد في جميع أجزاء كردستان، والواقع المعاش في حرب مدينة جزير، بينما الحلقات الأخرى تتحدث حول القمع والضغط الذي تمارسه الدولة التركية على الشباب بعد الحرب.

وتم تصوير المسلسل في العديد من المناطق في شمال وشرق سوريا، مثل منطقة ديرك التي تتشابه جغرافيتها مع جغرافية مدينة جزيرة بوطان، بالإضافة إلى ناحية كركي لكي ومدينة الرقة، كما صورت بعض المشاهد في مدينة قامشلو.

ويعد هذا العمل الفني الأول من نوعه في شمال وشرق سوريا. وحول المسلسل، تحدثت لنا إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل، وهي نسمة إلياس والتي لعبت دور البطولة بشخصية زينه، وتقول:" أشارك في التمثيل لأول مرة، وهو أول مسلسل يصور في شمال وشرق سوريا، وأغلب الممثلين كانت مشاركتهم الأولى، وقد واجهنا صعوبات في البداية، كونه عمل جديد علينا".

لعبت نسمة إلياس دور زينه في المسلسل، وتقول عن شخصيتها قائلة:" إنها امرأة في الـ 22، من طبقة متوسطة، ووحيدة لأبويها، كما أنها من الشخصيات الرئيسية ضمن مسلسل TAVA SOR ، وهي صحفية في مدينة جزير، وتحب شخصاً يدعى درويش، بهذه الفكرة أراد المخرج أن يوحد فكرة العشق بين مم وزين و درويش وعدولة بطريقة جديدة".

وتعتبر ملحمة درويش وعدولة من الملاحم المؤثرة في التاريخ الكردي مثلها مثل ملحمة مم وزين للأديب والشاعر الكردي، أحمد خاني، في القرن السابع عشر، وينحدر من جزيرة بوطان وعاش بنفسه تلك الصراعات الطبقية والاجتماعية والظروف الاقتصادية السيئة والحروب المستمرة على تلك المنطقة وخاصة بين العثمانيين والصفويين.

وفي نهاية حديثها قالت نسمة إلياس:" إننا محظوظات جداً لمشاركتنا في هذا العمل الفني وآمل أن ينال إعجاب الجماهير".

ومن جهته تحدث الممثل محمد عصمت حمو، الذي لعب دور "درويش" في المسلسل، والذي كان يعمل في التصوير بإحدى شركات الإنتاج، اذ قال:" شخصية درويش تنتمي إلى أسرة وطنية بجزيرة بوطان، كان يدرس في أنقرة، وعندما اندلعت الحرب في جزير يقرر العودة والانخراط فيها، ووالد درويش يعمل في السياسة، بينما عمه موال للدولة التركية".

متابعاً:" من خلال أسرة درويش نستطيع القول بأننا أردنا تسليط الضوء على نهج المقاومة والنهج الوطني ونهج الخيانة، وهذا ما يشهده الواقع الكردستاني ".

نورشين صالح، من مدينة كوباني، تجسّد في المسلسل شخصية امرأة تعمل في إحدى الملاهي الليلية ولديها علاقات مع الدولة التركية، وجميع الأحداث التي دارت في المسلسل هي قصص حقيقية دارت في جزيرة بوطان.

تقول نورشين صالح حول فترة العمل في المسلسل أن طاقم العمل عمل كأسرة واحدة في هذا المسلسل.

(ك)

ANHA