في هجوم مشترك للاحتلال التركي وPDK استشهاد مقاتليْن اثنين من الكريلا وجرح 3 آخرين في خليفان

أفادت وكالة روج نيوز باستشهاد مقاتلين اثنين من قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، وجرح 3 آخرين على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني وجيش الاحتلال التركي، في هجوم جوي وبري مشترك، في منطقة خليفان بباشور (جنوب كردستان)، وسط أنباء عن وقوع الجرحى أسرى بيد مسلحي الديمقراطي الكردستاني.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "مجموعة من 5 مقاتلين تعرضت لهجوم من قبل طائرة مسيّرة تركية مساء أمس في حوالي الساعة 19.30 و20.00 أثناء محاولتهم العبور من منطقة إلى أخرى في منطقة خليفان".

كما ذكرت نقلاً عن مصادر أمنية محلية، أن مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في المنطقة قدموا معلومات استخبارية للدولة التركية لقصف مقاتلي الكريلا عبر الطيران المسيّر، ثم شن المسلحون هجوماً برياً على الكريلا، وأسفر الهجوم الجوي عن استشهاد 2 من مقاتلي الكريلا وجرح 3 مقاتلين آخرين أثناء محاولتهم النجاة.

بحسب ما نقلت الوكالة عن المصادر فإن المقاتلين الـ 3 الجرحى عزموا على عدم تسليم أنفسهم أثناء تعرضهم للحصار من قبل مسلحي الديمقراطي الكردستاني بغية أسرهم، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجرحى ومسلحي الديمقراطي الكردستاني، ليقوم مسلحو الديمقراطي الكردستاني فيما بعد بأسر الجرحى.

من جانبها أبواق الديمقراطي الكردستاني روّجت للهجوم على أن طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي قصفت سيارة تابعة لقوات الكريلا، وهم قاموا بإسعاف المقاتلين إلى المشفى.

إلا أن مصادر وكالة روج نيوز نفت هذا الأمر، وأكد أن قوات الكريلا كانت تتنقل سيراً على الأقدام.

هذا ولم تدلي قوات الدفاع الشعبي (HPG) بأي تصريح بشأن الهجوم المشترك الذي شنه جيش الاحتلال التركي ومسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) حتى لحظة إعداد الخبر.

الجدير بالذكر أن مجموعتين من قوات الكريلا تعرضتا لكمينيْن اثنين على يد مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان ومنطقة بالقرب من نهر زي في شهري تموز وآب 2021، ونتيجة لذلك استشهد 9 مقاتلين.

(س ر)