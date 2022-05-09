فُضِحَ مخطط الحزب الديمقراطي الكردستاني في شنكال

منذ هجوم الجيش العراقي وحشده كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة في المدن، أطلق المجتمع الإيزيدي احتجاجات من أجل إخراج هذه الأسلحة من المدن وإيقاف الحرب وخاصة في ناحية سنوني. ويعمل الحزب الديمقراطي الذي يعادي الإدارة الذاتية في شنكال وقوات الحماية فيها، على تحريف وتشويه أهداف هذه النشاطات والاحتجاجات. ومن أجل ذلك طالب مسؤول اللواء الـ17 للحزب الديمقراطي الكردستاني، آشتي كوجر، من خلال اتصال هاتفي رؤساء العشائر المقربين من الحزب الديمقراطي بأن يحرضوا الشعب ضد آسايش ايزيدخان. كما أن الحزب الديمقراطي قام بتكليف بعض الأشخاص التابعين له للانضمام إلى الاحتجاجات والعمل على تخريبها وتحريفها.

وظهر هذا الأمر بشكل خاص أثناء تغطية فعاليات الشبيبة في نواحي سنوني وبورك ودهولا. حيث أظهرت المقاطع المصورة بعض الأشخاص التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني ممن يعملون على افتعال المشاكل خلال الاحتجاجات.

يشاركون في المظاهرات تحت اسم النشطاء المدنيين

سامية سموقي امرأة شابة تعمل في مجموعة هيفي في مخيمات باشور كردستان وتدعي هذه المجموعة العمل على مساعدة العوائل الإيزيدية. عملت سامية على نشر الأخبار التي يروج لها الديمقراطي وحرضت الأهالي على النزوح. دعت سامية عموم الإيزيديين إلى مغادرة شنكال واللجوء إلى باشور حيث سيتم الاعتناء بهم هناك. والجدير بالذكر أن مجموعة هيفي تتبع للحزب الديمقراطي الكردستاني. لقد شاركت سامية في احتجاجات سنوني ودوكور مدعية بأنها ناشطة مدنية وعملت على تحريف هذا الفعاليات وفقاً لمخططات الحزب الديمقراطي.

معارضة الإدارة الذاتية على الشبكات الاجتماعية

شازاد صالح، أحد الأشخاص المكلفين من قبل الحزب الديمقراطي وهو من مركز مدينة شنكال. يعمل شازاد على معاداة الإدارة الذاتية في شنكال مستخدماً مواقع التواصل الافتراضي والشبكات الاجتماعية. شارك هذا الشخص أيضاً في احتجاجات ناحية سنوني.

شامو إيدو مسؤول البيشمركة التابع لقيادة البيشمركة في شنكال، والذي يقيم في مزار شرف دين. التقط مقطع مصور وهو يشارك في احتجاجات مجمع بورك.

يسعون إلى تحريض الشعب ضد قوات الحماية في شنكال

الشيخ عمار عجاج وهو أحد رؤساء العشائر في كوه بل، شقيقه المدعو ناصر باشا وهو أحد قادة بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالب الأهالي في أحد الاجتماعات بالتظاهر ضد الإدارة الذاتية في شنكال وأسايش إيزيدخان ومقاتلي وحدات مقاومة شنكال وحدات المرأة في شنكال. وهو أيضاً شارك في الاحتجاجات في ناحية سنوني، وحرّف هدفها.

المدعو أبو ميتو الذي يقود احتجاجات مجمع دهولا، هو أحد منتسبي الجيش العراقي، ويتم دعمه من قبل المدعو حيدر ششو من أجل معاداة الإدارة الذاتية وتنظيم المظاهرات ضد مؤسساتها.

معظم هؤلاء الأشخاص هم من بيشمركة الحزب الديمقراطي

الشاب مراد وهو أحد منتسبي البيشمركة في قيادة بيشمركة شنكال، يقيم منذ 4 أعوام في سنوني ويشارك في الاحتجاجات.

وفي مجمع بورك أيضاً قام عدد من منتسبي البيشمركة وهم كل من شهوان عجاج وعماد برخوش ووليد دناي بتنظيم الاحتجاجات.

وبعد المشاكل والتحريف الذي حدث في احتجاجات ناحية سنوني، أصدرت حركة الشبيبة التي تقود الاحتجاجات الأساسية، يوم أمس، بياناً أكدت فيه أن لا علاقة لها بباقي الاحتجاجات والنشاطات عدا عن النشاط الذي أقيم في دوار مام زكي في ناحية سنوني.

ANHA