​​​​​​​وكالتنا توثق هوية المصابين جراء القصف المدفعي التركي على مزرعة قرطاج في عين عيسى

وبحسب ما وثقته وكالتنا، فإن المرأة المصابة هي أم الأطفال الأربعة، وتدعى نعيمة المضحي؛ أما أطفالها المصابين فهم:

* كتالة علي الحمود (٦ أعوام).

* منهل علي الحمود (٩ أعوام).

* عذرا علي الحمود (١٠ أعوام).

* هايل علي الحمود (١٢ عام).

هذا وأكد مراسلنا أن الأم وأطفالها من البدو الرحل، وقد كانوا في خيمتهم بالقرب من القاعدة الروسية الموجودة في المنطقة، عندما استهدفهم القصف المدفعي للاحتلال التركي على مزرعة قرطاج جنوب ناحية عين عيسى.

ونقلوا جراء إصابتهم إلى مستوصف بلدة تل السمن جنوب الناحية، ونتيجة الإصابات البليغة والحرجة نقلوا مجدداً إلى المشفى الوطني في مدينة الرقة.

وكان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قد أكد أمس على صفحته الرسمية "إصابة خمسة أشخاص، سيدة وأربعة أطفال في قصف مدفعي نفذه الاحتلال التركي واستهدف مزرعة قرطاج جنوب عين عيسى، بعض الإصابات خطيرة".

(د)

ANHA