​​​​​​​تقنين جديد في كهرباء الشيخ مقصود والأشرفية وتحذيرات من الانقطاع التام

بدأ، اليوم، نظام جديد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، لتقنين الكهرباء، لتنخفض ساعات تزويد الأهالي بالتيار الكهربائي من 5 ساعات إلى ساعتين فقط، نتيجة نفاد منسوب احتياطي وقود المولدات، جراء منع حكومة دمشق دخول المحروقات إلى الحيين.

ويعتمد حيّا الشيخ مقصود والأشرفية على المولدات التي تعمل على الوقود، للتزود بالتيار الكهربائي، ويبلغ عددها 66 مولدة، تستهلك كل منها نحو 30 إلى 35 لتر من مادة المازوت كل ساعة.

وأصدرت بلدية الشعب للحيين اليوم، قراراً بتقليص ساعات عمل مولدات الكهرباء إلى ساعتين، نتيجة نفاد المنسوب الاحتياطي المخزن من مادة المازوت، بسبب منع حكومة دمشق إدخال المحروقات إلى الحيين بشكلٍ تام.

مسؤول لجنة المولدات والكهرباء التابعة لبلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، أحمد جلوصي، أشار إلى أن حال حيي الشيخ مقصود والأشرفية لا يختلف عن حال الشهباء، وإن كليهما يعانيان ويتدهوران بسبب الحصار المفروض عليهما.

وبيّن جلوصي سبب تقليص عمل ساعات مولدات الكهرباء، وقال: "إن قرار تقليص ساعات عمل مولدات لم يأتِ من عبث، إنما ناجم عن الحصار الذي تطبقه حكومة دمشق على الحيين"، محذراً من انقطاع الكهرباء بشكل تام في المرحلة المقبلة نتيجة نفاد الوقود المستخدم في تشغيل المولدات، إن استمر الحصار.

هذا؛ ويعاني أهالي مقاطعة الشهباء من انقطاع للتيار الكهرباء، منذ 27 نيسان، نتيجة الحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق عليهم.

(ن ش/أم)

ANHA