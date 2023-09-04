​​​​​​​تضامنٌ من الرقة مع نساء السويداء ودرعا

نظّم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع النساء في السويداء ودرعا، تحت شعار "نحقق الحرية والديمقراطية"، وذلك في حديقة الشهيدة هفرين خلف جنوب مدينة الرقة.

شارك في الوقفة عضوات وإداريات في مجلس تجمّع نساء زنوبيا، ومجلس المرأة السورية، وممثلات عن الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية في الرقة وريفها.

الوقفة التضامنية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الناطقة باسم مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل، غالية الكجوان، كلمة، حيت خلالها النساء السوريات وخاصة النساء في السويداء ودرعا، بقولها: "نحيي أعمالهن ودورهن الجاد في الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية المستمرة في الجنوب السوري سواء كانت في السويداء أو درعا".

وتشهد السويداء منذ 16 يوماً احتجاجات شعبية بمشاركة نسائية واسعة، تطالب بحل سياسي شامل للبلاد وفق القرار 2245 ورحيل بشار الأسد، وإطلاق سراح المعتقلين، وتحسين الظروف المعيشية، وذلك عبر يافطات رفعوها خلال الاحتجاجات.

وأكدت غالية في كلمتها أن "إرادة النساء السوريات في السويداء، ظهرت لتجدد الحراك الشعبي بدوافع حقيقية وجوهرية ومواقف ثورية داعية إلى ثورة وطنية وجدانية تحقق آمال وطموحات جميع النساء السوريات".

وجددت التأكيد أن مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل يثمّن "المواقف الوطنية والدور الطليعي الذي قامت به النساء في السويداء، وإيماناً منهن وانطلاقاً من مبادئهن السياسية، وواجبهن السياسي والإنساني يساندن ويدعمن الحراك الشعبي في كافة المناطق السورية".

وتخللت الوقفة التضامنية، إلقاء أبيات شعرية من قبل إحدى المشاركات في الوقفة، وصفت معاناة النساء في السويداء ومقاومتهن في التصدي للذهنية السلطوية.

الوقفة التضامنية اختُتمت بترديد شعارات تحيي مقاومة النساء في السويداء ودرعا، وتستنكر سياسات الأنظمة السلطوية التي تقصي دورها في المجتمع.

(آ ع/ ي م)

ANHA