​​​​​​​تضامن نسائي مع احتجاجات السويداء

تضامناً مع احتجاجات أهالي السويداء التي تشهد مشاركة نسائية لافتة، أدلى مجلس نساء زنوبيا في الرقة، اليوم، بياناً بحضور نساء من الرقة وعضوات المجلس، واتحاد المرأة الشابة، وممثلات عن الأحزاب السياسية والمجالس المدنية في المدينة، قرأته الإدارية في المجلس خود العيسى.

استهل البيان، بالإشارة إلى استمرار الاحتجاجات في السويداء وعدّة مناطق أخرى في سوريا، في اليوم التاسع على التوالي، مطالبين "بإسقاط النظام، وتطبيق القرار الأممي 2254"، تحت شعار "معاً بحراك سلمي من أجل وطن كريم".

وذكر أن الاحتجاجات جاءت على ما يعيشه الشعب السوري من تردي الأوضاع الراهنة في سوربا، بقوله: "فقد عانى السوريين الويلات من القتل والتشرد والتهجير، وتدخّل الدول الخارجية في الأزمة السورية، ما زاد الأمر تعقيداً".

وأشار البيان إلى ما تعرضت له المرأة من ضرر، منذ أكثر من 12 عاماً من عمر الأزمة السورية: "حيث دفعت ثمناً باهظاً جداً، إذ تعرضت للقتل والتهجير والاعتقال، وفقدت الأب والأخ والابن والزوج في هذه الأزمة، ناهيك عن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، ما اضطرت إلى ترك منزلها والعيش في مخيمات اللجوء والإيواء، وتعرضت للابتزاز والتحرش والخطف والاعتداء والاستغلال في ظل الأزمة".

وقال بيان مجلس تجمّع نساء زنوبيا: "من هنا وباسم تجمّع نساء زنوبيا، نبدي تضامننا الكامل مع المحتجين في مختلف المدن السورية الذين عبروا عن رفضهم لسياسات النظام"، وأدان "قمع التظاهرات واستخدام العنف ضد المدنيين".

ودعا مجلس تجمع نساء زنوبيا: "النظام السوري لتنفيذ مضامين القرارات الأممية التي أكدت جميعها على احترام حق التظاهر السلمي"، وأكد على حل الأزمة السورية "سياسياً"، وإشراك جميع الشعب السوري فيها.

مجلس تجمّع نساء زنوبيا، أكد في ختام البيان: "كلنا إيمان أن الحل سوف يكون بيد السوريين عبر الحوار السوري السلمي، ونؤكد مرة أخرة دعمنا ومناصرتنا لهذه الاحتجاجات، وندعو جميع السوريين للتضامن" مع احتجاجات أهالي السويداء".

(أ م/ي م)

ANHA