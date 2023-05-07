​​​​​​​سوريا تعود للجامعة العربية

قال متحدث باسم الجامعة العربية إن وزراء خارجية جامعة الدول العربية اتخذوا اليوم، قراراً بإعادة قبول سوريا في المنظمة بعد أكثر من عقد من التعليق، في خطوة تعزز الجهود الإقليمية لتطبيع العلاقات مع حكومة دمشق.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن القرار اتُخذ في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011، بعد حملة دموية على الاحتجاجات في الشوارع، وسحب العديد من الدول العربية حينها مبعوثيهم من دمشق.

وفي الآونة الأخيرة، عاودت العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر، التواصل مع حكومة دمشق في زيارات واجتماعات رفيعة المستوى.

(م ش)