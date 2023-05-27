​​​​​​​روسيا منزعجة من السلاح التركي المرسل لأوكرانيا

قال مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، يوري بليبسون، لوكالة روسية: "صرحت أنقرة مرارًا بأنها ترغب في ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، واستئناف عملية التفاوض، من خلال وساطتها".

وتابع بليبسون: "إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية التركية يتعارض بشكل مباشر مع هذه النوايا، ولا يتوافق بأي حال من الأحوال مع دور الوسيط".

وكان السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، قد أعلن في وقت سابق في آب من العام 2022، عن خطط لشركة "بايكار" التركية لبدء خطوط إنتاج مسيرات هجومية من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا، مصرحاً أيضاً بأنه يمكن إنشاء مصنع لتلك المسيرات في أوكرانيا في عام 2023.

وفي أغسطس الماضي أفادت وسائل إعلام بأن تركيا سلمت إلى أوكرانيا أكثر من 50 مركبة مدرعة من طراز Kirpi.

وكان تقرير لمجلة "فورين بوليسي" صدر بداية العام الحالي، أفيد بأن تركيا بدأت في إرسال نوع من القنابل العنقودية ذات تصميم أميركي لأوكرانيا أواخر عام 2022، بعد أشهر من مناشدة كييف لإدارة جو بايدن بالحصول على الذخيرة.

ووفق التقرير، المبني على معلومات حصرية للمجلة نقلتها عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاليين وسابقين مطلعين على القرار، فإن تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدأت إرسال الدفعات الأولى مما يسمى الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض (DPICM)، التي تم تصنيعها خلال حقبة الحرب الباردة بموجب اتفاق إنتاج مشترك مع الولايات المتحدة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

(د ع)