​​​​​​​قيادي في قسد: كبدنا العدو خسائر كبيرة في قرية الدبس

وجاء حديث القيادي في قوات سوريا الديمقراطية أردال كوباني، خلال لقاء أجرته وكالتنا معه، عقب إفشال قوات سوريا الديمقراطية لمحاولة تسلل لمرتزقة المحتل على قرية الدبس.

وقال كوباني: "يستمر المحتل التركي بهجماته على مناطقنا، حيث قام خلال الفترة الأخيرة بتصعيد عسكري على كافة مناطق شمال وشرق سوريا، ومن ضمنها مناطق ريف مقاطعة كري سبي، وترافق هذا التصعيد مع قصف مدفعي على طول خطوط التّماس معه، مرتكبًا بذلك 3 مجازر خلال الشهر الحالي والمنصرم، في قرى الصفاوية ومجزرتين في قرية الدبس التابعتين لناحية عين عيسى".

وأضاف "هدف المحتل التركي من هذا التصعيد تهجير المدنيين واحتلال المزيد من الأراضي السورية، مستشهدًا بالتسلل الذي قام به مرتزقة المحتل التركي فجر اليوم على قرية الدبس والذي سعى من ورائه إلى احتلال القرية والسيطرة على الطريق الدولي".

وبيّن أنهم "تمكنوا من إفشال التسلل وأمنوا القرية والطريق الدولي بشكل كامل أمام حركة المدنيين، منوهًا إلى أنهم كبدوا المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال هجومهم على القرية".

وأشار كوباني إلى أن "المرتزقة بعد فشل تسللهم على القرية، صبوا جام غضبهم على المدنيين، حيث قاموا بارتكاب مجزرة بحق المدنيين من رجال ونساء، فقاموا بإعدام المدني، مجيد العوض (35 عامًا) ميدانيًّا، وذلك بإطلاق رصاصتين عليه بشكل مباشر بعد أن احتجزوه في إحدى غرف منزله، وأصابوا 5 مدنيين آخرين، بيهم نساء، بعد أن قاوموا بمحاولة اختطاف النساء".

وأضاف أن المرتزقة نهبوا عددًا من منازل وممتلكات المدنيين، وأحرقوا قسمًا كبيرًا منها، كعمل انتقامي جراء فشلهم.

ولفت كوباني "إلى أن تسلل المرتزقة على هذا المحور جاء لأهمية القرية، كونها تقع على الطريق الدولي واحتلالها يعني قطع الطريق، وشل حركة المدنيين بين إقليم الفرات والجزيرة".

واستهجن كوباني صمت الضامن الروسي وعدم وقوفه على تعهداته التي قطعها على نفسه في اتفاق سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الاول من العام 2019 "والتي كان من ضمنها مراقبة وقف إطلاق النار، وضمان حياة المدنيين على طول خطوط التّماس مع العدو التركي، على الرغم من أن القصف التركي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن دورياتهم التي يسيّرونها بشكل يومي على خطوط التّماس".

وتعهد القيادي أردال كوباني "بالدفاع عن أراضي وأهالي مقاطعة كري سبي في وجه الهجمات التركية، وإحباط كافة مخططاتهم في احتلال المزيد من الأراضي السورية".

(ك)

ANHA