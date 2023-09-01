​​​​​​​قوات مجلس منبج العسكري تتصدى لهجوم تركي بري

أفاد مراسلونا من مدينة منبج بشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجمات برية متفرقة على عدة محاور على بلدات وقرى في ريف منبج الشمالي والغربي، منذ ساعات الصباح الباكر، ردت عليها قوات مجلس منبج العسكري.

ويرافق الهجوم البري لمرتزقة دولة الاحتلال التركي قصف مدفعي وصاروخي، يقابله رد من قوات مجلس منبج العسكري.

ووفقاً للناطق باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش، فإن قواتهم العسكرية المدافعة، تصدت للهجمات في جميع النقاط التي تعرضت للهجوم، وتمكنت من رد المرتزقة المهاجمين على أعقابهم شمال منبج قرية عون الدادات، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة في الريف الشمالي الغربي بالقرب من بعض القرى الأخرى (المحسنلي، وعرب حسن، وأم جلود، والصيادة والدندنية).

التصعيد والهجوم البري من قبل مرتزقة دولة الاحتلال التركي، يتزامن مع العملية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية "تعزيز الأمن" في دير الزور لاستهداف خلايا مرتزقة داعش وتجار ومروجي المخدرات في المنطقة، في محاولة منهم استغلال انشغال القوات بالعملية.

(أ م)