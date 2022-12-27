​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: استشهاد 11 مقاتلاً من قوات الكريلا نتيجة الهجمات الكيماوية للدولة التركية

وفيما يتعلق باستشهاد مقاتلي الكريلا، شارك المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي المعلومات التالية:

"في مواجهة هجوم الاحتلال الذي بدأ في 14 نيسان من خلال الهجمات الجوية المكثفة، وفي 17 نيسان بدأ الهجوم البري مع الإنزال العسكري بالطائرات المروحية في كامل منطقة زاب، ظهرت مقاومة تاريخية لا مثيل لها.

على الرغم من أن الجيش التركي هو أحد جيوش الناتو، إلا أنه تلقى بشكل فعال دعماً عسكرياً ومالياً من هذا المكان، وحصل على جميع أنواع تقنيات الحرب، وأكد على خططه الرامية إلى الإبادة الجماعية مع القوى المهيمنة، واقتنى القنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية بطريقة سرية، وعلى الرغم من أن استخدام هذه الأسلحة تُعتبر جريمة حرب، إلا أنهم غضوا الطرف عن استخدام هذه الأسلحة وحصلوا على دعم الكرد الخونة العملاء عديمي الأصل، وعلى الرغم من كل هذه الأمور مجتمعة، إلا أن هذا الهجوم للاحتلال أصبح عاجزاً ولم يقدر على المضي قدماً أمام الموقف الأصيل الفدائي الآبوجي الذي لم ينحني أمام الاحتلال، حيث أرادوا إكمال الاحتلال خلال فترة قصيرة وتحقيق خطتهم ولكن أمنيتهم هذه بائت بالفشل.

ولكي يتمكن جيش الاحتلال التركي المستعمر من تنفيذ خططه، لجأ إلى ارتكاب جميع جرائم الحرب، وأوصل هجماته إلى مرحلة جديدة، حيث استخدم في العام 2021 ولاسيما في العام 2022 أيضاً ضد قواتنا الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة بشكل منتظم وممنهج، ولقد استخدم الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة ضد أنفاق الحرب، وحاول من خلال الجرافات المصفحة تدمير أنفاق الحرب وارتكاب إبادة جماعية، وتم توثيق جرائم الحرب هذه للجيش التركي من قِبل قواتنا في العديد من المرات وتقديمها للرأي العام، وعلى الرغم من نشر المشاهد المصورة في أنفاق الحرب بمنطقة ورخليه ومشاهدتها من قبل الرأي العام ولم تكن محل للشك، إلا أنها لم تلق صدى قوياً ضد هذا الأمر، وأدى ذلك إلى استمرار هذه الهجمات المنافية للإنسانية.

وفي منطقة زاب، تعرضت أنفاق الحرب للشهيد خورسي في منطقة قرية ساجا التابعة لناحية شيلادزيه التابعة لناحية آميديه بجنوب كردستان ، منذ شهر آب للاستهداف من قِبل جيش الاحتلال التركي، حيث قُصفت أنفاق الشهيد خورسي عبر الطائرات الحربية وقذائف المدفعية والهاونات والمتفجرات المحظورة، كما حاولوا برياً استهداف هذه الأنفاق عبر اللجوء إلى كل أنواع الهجمات، حيث قام رفاق دربنا في هذا المكان من خلال الأداء الفعال للحرب بتنفيذ العمليات المؤثرة ضد العدو، ولم يسمحوا للعدو على مدى شهر كامل بالاقتراب من أنفاق الحرب، ووجهوا ضربات قوية له واستحوذوا على العديد من معدات العدو، وبعد شهر من الهجمات المكثفة للجيش التركي تمكن من الاقتراب من أنفاق الحرب هذه، حيث قام باستخدام كل أنواع الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة ضد أنفاق الحرب، لكن ظهرت مقاومة أسطورية على مدى ثلاثة أشهر في أنفاق الحرب للشهيد خورسي، ووجه رفاق دربنا المتواجدين في هذا المكان دائماً من خلال العمليات ضربة قوية للعدو، وعلى الرغم من استخدامه للأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة على مدى ثلاثة أشهر، تقين العدو بأنه لا يمكن تحقيق أي نتيجة في مواجهة موقف الكريلا الفدائي المتفاني وكثف من تركيزه على استخدام الأسلحة الكيماوية.

ونتيجة الاستخدام المنتظم للأسلحة الكيماوية والمتفجرات المحظورة، استشهد في 5 تشرين الاول 11 من رفاق دربنا في أنفاق الحرب للشهيد خورسي، وكشفت وزارة الحرب الخاصة بقيادة خلوصي أكار، أن استشهاد هؤلاء الرفاق حصل خلال الحرب، لكنها كذبت بهذا الخصوص، محاولة من خلال الكذب إخفاء جريمة الحرب المرتكبة بالأسلحة الكيماوية، وزعم خلوصي آكار الكيماوي ومجرم الحرب دون أن يخجل من نفسه بأنهم لم يستخدموا الأسلحة الكيماوية، لكن تبيّن أن الجيش التركي كان قد استخدم الكثير من الأسلحة الكيماوية في هذه الحادثة قبل فراره من ساجا وأدى ذلك إلى استشهاد 11 من رفاق دربنا، ومن الواضح والجلي أن 11 من رفاق دربنا قد استشهدوا بالأسلحة الكيماوية وقد تم تصوير وتوثيق مشاهدهم، وإننا لا نجد أن الوقت مناسب لمشاركة هذه المشاهد مع الرأي العام، حيث بإمكاننا إعطائها للمؤسسات المعنية بموضوع التحقيق وتأكيد جرائم الحرب للدولة التركية، وإن المكان الذي اُستشهد فيه رفاق دربنا يقع بالقرب من قرية ساجا التابعة لناحية شيلادزه في منطقة آميديه بجنوب كردستان، وإننا نعلن بأنه من يريد المجيء بإمكانه أن يأتي، ومن يريدون إجراء التحقيق يمكننا تقديم المساعدة وفقاً الفرص المتاحة لدينا.

وكانت قيادتنا المركزية لقوات الدفاع الشعبي قد كشفت في بيان 18 تشرين الأول بأن 17 من رفاق دربنا اُستشهدوا بالأسلحة الكيماوية، والحقيقة التي أشار لها وكذلك النداء الذي وجهه، قد لاقى صدى لدى الشعب الكردي وأصدقائه الأعزاء وأصحاب الضمير الحي، وتحول إلى احتجاج مبرر، لكن مع ذلك استمر استخدام الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة، وتحاول سياسة الدولة التركية ضد الشعب الكردي التي تمارسها منذ مائة عام وخاصة في خمسين سنة الماضية من تاريخ النضال ارتكاب الإبادة والاستعمار وإعادة حقب الاحتلال، كما أن صمت العالم حيال هذا الأمر يظهر للعيان مدى خطورة التهديد على الشعب الكردي، ونحن كـ شعب كردي مظلوم والذي يقوم بالنضال المحق والمشروع والحرية التاريخية، ليس لدينا طريقة أخرى للخلاص إلا من خلال نضالٍ مشرف ومقاومة شجاعة وحرب بطولية، و بصفتنا القادة الفدائيين لقضية الحرية للشعب الكردي، مهما كانت التضحيات باهظة، فلن نتخلى بأي شكل من الأشكال عن حماية شعبنا والحياة الحرة، وعلى الرغم من مواجهتنا لعدو مستبد وبعيد عن الإنسانية ومتعطش للسلطة، وعلى الرغم من حقيقة الصمت العالمي الحاصل حيال الأفعال التي تُرتكب بحق شعبنا، فإن ولائنا ووفائنا للقيم الأصيلة للإنسانية الديمقراطية والحرة سوف يستمر، وسنجعل من ذكرى جميع رفاق دربنا الذين استشهدوا في سبيل هذه الغاية سبباً لتعزيز إيماننا وإصرارنا ونضال حريتنا وتحقيق أهدافهم حتماً.

إن كل واحد من رفاق دربنا الأبطال ينحدر من منطقة مختلفة في كردستان، وإننا نتقدم بالتعازي للشعب الكردي والعربي وفي مقدمتهم للعوائل الوطنية الأعزاء لرفاق دربنا.

المعلومات التفصيلية حول هوية رفاق دربنا على هذا النحو:

الاسم الحركي: فرمان كريم

الاسم والكنية: مسعود أران

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: طيبات - برهان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب

الاسم الحركي: صبري جيلو

الاسم والكنية: خمكين شاهين أوغلو

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: زبيده - مسلم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب

الاسم الحركي: جيندا سرحد

الاسم والكنية: أيلام آكغون

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: حنيفه - هارون

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب

الاسم الحركي: هلمت فيان

الاسم والكنية: باوان محمد

مكان الولادة: السليمانية

اسم الأم – الأب: درقشان - محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب

الاسم الحركي: دلشير رقة

الاسم والكنية: عبيد عبدالله

مكان الولادة: الرقة

اسم الأم – الأب: فوزه - رشيد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب

الاسم الحركي: آدار جيا

الاسم والكنية: جاندا إسماعيل

مكان الولادة: عامودا

اسم الأم – الأب: زكيه - إسماعيل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب

الاسم الحركي: هارون فرات

الاسم والكنية: يونس آلكان

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: كلسار- عثمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب

الاسم الحركي: آفرين تولهلدان

الاسم والكنية: برفين محمد

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم – الأب: بديعة - إسماعيل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب

الاسم الحركي: آزاد برسوس

الاسم والكنية: إسماعيل جليك

مكان الولادة: أوشاك

اسم الأم – الأب: بيان - مسلم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب

الاسم الحركي: هيفي ولات

الاسم والكنية: سيلفانا محمد

مكان الولادة: حلب

اسم الأم – الأب: رسمية - نوري

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب

الاسم الحركي: صفقان آدار

الاسم والكنية: عيسى كورتاي

مكان الولادة: اغدير

اسم الأم – الأب: أمينة - يوسف

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الثاني 2022زاب