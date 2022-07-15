​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف حصيلة ثلاثة أشهر من المعارك.. مقتل 1528 جندياً من جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الجمعة، بياناً كتابياً، كشف فيه حصيلة ثلاثة أشهر من المعارك في مناطق الدفاع المشروع.

وجاء في نصه:

هاجمت دولة الاحتلال الفاشية مناطق زاب وآفاشين ومتينا، وأطلقت عملية احتلال باشور كردستان، وقد مضى على إطلاق هذه الهجمات ثلاثة أشهر. وتم فيها حشد الآلاف من الجنود واستخدام أحدث التقنيات الحربية للناتو. إذ تسعى القوى الاستعمارية التي تهاب فلسفة الحرية الكردستانية إلى القضاء على آمال شعبنا في تحقيق الحرية.

هذا ويتصدّى كريلا حركة التحرر الكردستانية لهذه الهجمات الوحشية ويحاربون الاحتلال بفدائية. ويخوضون مقاومة عظيمة وينتقلون من جبهة إلى أخرى، مؤكدين أنه ليس بمقدور أي قوة القضاءُ على روح مقاومة الـ 14 من تموز التي تعبّر عن حقيقة الكرد وكردستان التي خلقها القائد آبو.

لم يتمكّن جيش الاحتلال التركي من كسر مقاومة قواتنا، على الرغم من حصوله على دعم الخونة من الكرد واستخدامه لأسلحة الناتو وقصف مناطق المقاومة عشرات الآلاف من المرات بقذائف الأوبيس والهاون وشنّ غارات جوية بالمروحيات والطائرات الحربية. ونتيجة لهذا العجز والفشل وسّع جيش الاحتلال التركي من نطاق هجماته وقام مؤخراً بقصف مناطق المقاومة في كري آمديه بقذائف الأوبيس والهاون عشرات المرات وبالمروحيات الحربية 17 مرة. وقد تمكّن على إثر كل هذه الهجمات من إنزال قواته في المنطقة، لكنّهم تلقّوا ضربات موجعة في المناطق التي نزلوا فيها نتيجة تدخّل قواتنا. إذ قُتل العشرات منهم واستولت قواتنا على معدّاتهم العسكرية. هذا وقام جيش الاحتلال التركي أيضاً بالتمثيل بجثامين الكريلا وقصف جثث قتلاه بالطائرات الحربية وقذائف الأوبيس لإخفاء كل دليلٍ يشير إلى هزيمتها، متجاهلاً بذلك جميع القيم الإنسانية.

كما يستخدم الجيش التركي المحتل في هجماته الأسلحة الكيماوية والقنابل الفراغية والفسفورية أيضاً، فقد هاجم مناطق المقاومة وجبهات القتال بالأسلحة الكيماوية والمتفجّرات آلاف المرات. ومقابل كل هذه الهجمات يخوض كريلا حركة التحرر الكردستانية مقاومة تاريخية، حيث أسسوا أمام العدو جسراً منيعاً لا يمكن أن عبوره. وأسفرت هذه المقاومة الملحمية التاريخية عن ارتقاء 72 رفيقاً من رفاقنا إلى مرتبة الشهادة".

وحصيلة المعارك خلال الأشهر الثلاثة وفقاً للبيان كالتالي:

حصيلة المعارك خلال الفترة الممتدّة بين الـ 14 من نيسان المنصرم والـ 14 من تموز الجاري:

العمليات التي نفّذتها قواتنا:

نفّذت قوات الدفاع الجوي 1129 عمليات مختلفة بين كمين وتسلل واقتحام وعمليات نوعية وقنص وأسلحة الثقيلة، واشتباك وتوجيه الضربات، وعمليات الكريلا المنسّقة والثورية.

وأسفرت هذه العمليات عن:

مقتل 1528 جندياً من جيش الاحتلال التركي، بينهم 3 ثلاثة معارضين وستة برتب عالية.

إصابة 217 جندياً من جيش الاحتلال التركي.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي:

بحسب ما وثّقت قواتنا في مناطق الدفاع المشروع، لا سيما مناطق المقاومة، فقد قُصفت:

بالطائرات الحربية ألفين و623 مرة.

بالمروحيات الحربية 1978 مرة.

وقد قُصفت خنادق القتال وتحصينات قواتنا بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات 1198 مرة.

الأسلحة والمعدّات العسكرية التي استولت عليها قواتنا:

- 7 بنادق مشاة من طراز MPT-55.

- بندقية مشاة من طراز MPT-66.

- بندقيتا مشاة من طراز M-16.

- بندقية مشاة من طراز AK-47.

- بندقيتا مشاة من طراز HK-416.

- 3 مسدسات.

- سلاح BKC.

- قاذفة صواريخ B-7.

- قاذفتا قنابل.

- 4 طلقات قاذفة.

- 3 سترات حربية.

- درع فولاذي.

- جعبتان.

- 5 مخازن.

- كاميرا حرارية.

- منظار حراري.

- منظار ليزري.

- جهازا تحديد ليزرييّن.

- سلاحين يعملان بالأشعة تحت الحمراء.

- 6 مناظير ليلية ونهارية.

- 4 ألغام.

- جهاز لتفجير الألغام.

- 848 طلقة M-16 و BKC.

- جهاز راديو.

- 5 هواتف محمولة.

- 3 كاميرات رأسية.

- مؤشّر.

- لوحة شمسية.

- بوصلة.

- سكاكين.

- جهاز مصدر للطاقة.

- 4 حقائب عسكرية.

- 8 كشافات ضوئية يدوية.

- نظاما كاميرا رصد.

- محولا طاقة UPS.

الآليات والمعدات العسكرية التي دمّرتها قواتنا:

- مروحية حربية.

- مروحيتان من طراز سكورسكي.

- ناقلة آليات ثقيلة

- دبابة.

- 6 عربات عسكرية مصفحة.

- شاحنة.

- سلاحا BKC.

- 4 أسلحة A4.

- غرفة متنقلة

- جهازا تشويش.

- 3 أجهزة رادار.

- 19 طائرة درون.

- 3 كاميرات حرارية.

- تلسكوب.

- 32 نظاماً من أنظمة كاميرات الرصد.

- 2 جهاز تنصّت.

- كاميرة تصوير.

- مستشعرا حركة.

- مقصف عسكري.

- 16 خيمة عسكرية.

41 موقعاً عسكرياً.

الآليات العسكرية التي أعطبتها قواتنا:

25 مروحية حربية.

31 مروحية من طراز سكورسكي.

9 طائرات مسيّرة من طراز درون.

عربة عسكرية مصفّحة.

12 موقعاً عسكرياً.

آليتا حفر

(ر)