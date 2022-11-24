​​​​​​​قسد: هدف الاحتلال التركي من استهداف مخيم الهول تمكين داعش وعوائله من الفرار

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً حيال تزيد خطر مرتزقة داعش مع استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة واستهدافها لمخيم الهول وسجن جركين في قامشلو، جاء فيه:

"في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني؛ شنت دولة الاحتلال التركي هجوما عن طريق الطائرات الحربية والمسيرة؛ استهدفت قوات حماية مخيم "الهول" وسجن "جركين" في قامشلو، واللذين يحتجز فيهما عناصر مرتزقة تنظيم "داعش" الإرهابي وعوائلهم.

أسفرت الغارات عن استشهاد ثمانية من مقاتلينا الذين يقومون بمهام حماية المخيم.

لقد نفذ الهجوم بعد التخطيط المحكم له، وهدف دولة الاحتلال تمكين مرتزقة تنظيم "داعش" الإرهابي وعوائلهم الفرار من المخيم، وكذلك إعادة إحياء التنظيم الإرهابي.

إن هذا المخطط يشكل خطورة كبيرة على مناطقنا والعالم أجمع. وأمام هذه الهجمات المجتمع الدولي لا يزال يلتزم الصمت، وإنْ تفاقم هذا الخطر؛ فإن المجتمع الدولي هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة".

(ف)