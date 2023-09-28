​​​​​​​قره باغ تقرر حل جمهوريتها بداية العام المقبل

صدر مرسوم عن رئيس قره باغ سامفيل شهرمانيان، "بحل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لإداراتها بحلول 1 كانون الثاني 2024، وستزول جمهورية ناغورني قره باغ (آرتساخ) من الوجود"، وذلك بالتزامن مع نزوح آلاف الأرمن من هذا البلد غداة هجوم أذربيجاني الأسبوع الماضي.

ونزح أكثر من 65 ألف أرمني من قره باغ إلى أرمينيا، حيث أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم، أن أذربيجان ترتكب حملة تطهير عرقي في قره باغ.

ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية عن باشينيان قوله: "نزوح الأرمن من قره باغ مستمر نتيجة سياسة التطهير العرقي التي تتبعها أذربيجان"، مضيفاً أن هذه السياسة "لن تترك أرمينياً واحداً في قره باغ في الأيام المقبلة".

وتابع: "هذا عمل مباشر من أعمال التطهير العرقي، وهو ما نحذر المجتمع الدولي منه منذ فترة طويلة".

وندد باشينيان بعدم اتخاذ الجهات الدولية الفاعلة إجراءات ملموسة حيال التطهير العرقي المستمر في قره باغ.

(م ش)