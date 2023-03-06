​​​​​​​قافلة مساعدات ثانية مقدمة من أهالي السليمانية تصل لمناطق الإدارة الذاتية

استلمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، وعبر هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، قافلة مساعدات إنسانية ومواد إغاثية لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا وتأثرت به مناطق عدة في سوريا في 6 شباط، مقدمة من أهالي مدينة السليمانية جنوب كردستان (باشور).

القافلة هي الثانية ضمن حملة "هاو خة متانين" (نواسيكم)، وحملة هانا، التي أطلقها أهالي مدينة السليمانية ومنظمات المجتمع المدني في باشور كردستان.

وتتألف القافلة من 25 شاحنة، وحسب الهيئة سيتم إرسال هذه الشاحنات إلى مقاطعة عفرين والشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وكانت القافلة الأولى من المساعدات المقدمة من أهالي مدينة السليمانية في باشور كردستان قد وصلت إلى مهجري عفرين المحاصرين والمتضررين من الزلزال في الشهباء، في 21 شباط المنصرم.

(خ ع/آ)

ANHA