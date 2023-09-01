​​​​​​​مصاب يروي لحظات الهجوم التركي على ريف منبج

شنّ صباح اليوم مرتزقة دولة الاحتلال التركي هجوماً برياً، رافقه قصف مدفعي وصاروخي، على الريف الشمالي والشمالي الغربي لمدنية منبج.

وأدى الهجوم البري، والقصف المدفعي على قرية المحسنلي في الريف الشمالي الغربي لمدينة منبج، إلى استشهاد 4 أطفال من عائلة واحدة في الريف الشمالي الغربي، وكذلك إصابة مواطنين في قرية عرب حسن، وإصابة آخر في قرية عون الدادات شمال المدينة، وفق ما وثقه مراسلونا حتى لحظة إعداد الخبر.

المواطن بوزان حسن من أهالي مدينة منبج، (40 عاماً)، والعامل ضمن قرية عون الدادات في الجهة الشمالية لمنبج، تعرض للإصابة جراء الهجوم البري الذي شنه مرتزقة دولة الاحتلال التركي على القرية.

وروى تفاصيل إصابته لوكالتنا، وهو في صدمة عقب ما شهده من قصف، عند تلقيه العلاج في مشفى منبج التخصصي بالمدينة وقال: "منذ الصباح توجهت لعملي في قرية عون الدادات، وفي الطريق شاهدت تعرض القرية للقصف من الجهة الشمالية التي تواجه القرية، حاولت العودة إلى المدينة وفي طريق العودة سقطت 3 قذائف بقربي ولم أصب، لتسقط قذيفة رابعة بجواري وأصبت بشظاياها في يدي اليمنى".

ووفقاً لمراسلينا تشهد أرياف منبج الشمالية والغربية هدوءاً حذراً الآن وتوقفت الاشتباكات مع فرار مرتزقة دولة الاحتلال التركي المهاجمين، ودفع قوات مجلس منبج العسكري لتعزيزات عسكرية من عتاد ومقاتلين إلى خطوط المواجهة.

(أ م)