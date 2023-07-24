​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يحاولون قتل ناجٍ من مجزرة جندريسة

أفادت مصادر من ناحية جندريسة، بمحاولة مرتزقة "أحرار الشرقية" قتل ناجٍ من مجزرة جندريسة التي ارتكبت بحق 4 أشخاص من عائلة واحدة، نتيجة إيقادهم شعلة نوروز، عشية 21 آذار 2023 الذي يصادف عيد نوروز.

وفي تفاصيل محاولة القتل، أشارت المصادر إلى أن مجموعة من مرتزقة "أحرار الشرقية" التي ارتكبت المجزرة، داهمت صالون حلاقة يعمل به الشاب وحفيد العائلة الناجي من المجزرة، نظمي أشرف عثمان (19 عاماً) واعتدوا عليه بالضرب المبرح، بالإضافة إلى محاولة دهسه بسيارتهم العسكرية وسط ترديد كلمات "هذا هو الثمن".

وبيّنت المصادر أن نظمي عثمان نقل إلى مشفى بلدة أطمة شمال إدلب المحتلة، وقد أصيب بجروح بليغة وكسر في العامود الفقري، فيما يذكر أنه كان يعاني من مشاكل صحية في القلب.

يشار إلى أنه ومنذ ارتكاب هذه المجزرة يضيّق مرتزقة الاحتلال التركي الخناق على أفراد العائلة.

إتاوات

في سياق منفصل، فرض مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال التركي، إتاوات تقدر بـ 200 دولار أميركي، لقاء الإفراج عن 3 مواطنين اختطفوهم في وقت سابق، في ناحية راجو بمقاطعة عفرين المحتلة، اثنان منهم شقيقان.

والمواطنون هم "حبش عارف علو (52 عاماً) ـ إسماعيل عارف علو (49 عاماً) ـ عبدو جعفر سيدو (45 عاماً)".

هذا ويلجأ مرتزقة الاحتلال التركي إلى مختلف الأساليب لابتزاز الأهالي، عبر تلفيق التهم لهم لإجبارهم على دفع الإتاوات، وأصبحت هذه الأساليب تجارة رائجة لدى المرتزقة، وسط استمرار جرائم القتل والخطف والسلب والنهب.

(ج س/ س ر)

ANHA