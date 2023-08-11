​​​​​​​مقتل وإصابة أكثر من 33 عنصراً من قوات دمشق بهجوم لداعش في ريف دير الزور

قتل 23 عنصراً من قوات حكومة دمشق وأصيب أكثر من 10 آخرين في استهداف لمرتزقة داعش على حافلة مبيت كانت تقلهم على طريق المحطة الثانية في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي مساء أمس الخميس.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنه لا يزال مصير العشرات من عناصر قوات حكومة دمشق مجهولاً، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات بحالات خطيرة.

كما شهدت بادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي أمس، اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش، بعد 3 أيام من مقتل 10 وجرح 6 من قوات حكومة دمشق على خلفية الهجوم العنيف والمباغت لعناصر مرتزقة داعش على حواجز وآليات تابعة لقوات حكومة دمشق ضمن بلدة معدان عتيق في ريف الرقة الشرقي.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 402 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم 157 مواطناً، و225 من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، قتلوا في 106 عملية لداعش ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب، و20 من مرتزقة داعش قتلوا باشتباكات مع قوات حكومة دمشق واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

(د ع)